Хуснуллин сообщил об улучшениях в Крыму за 10 лет госпрограммы

Tекст: Валерия Городецкая

Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил о положительных сдвигах в развитии Крыма и Севастополя за последние десять лет, сообщается в Telegram-канале правительства России.

В рамках госпрограммы было реализовано 722 мероприятия и объекта, включая строительство и ремонт дорог, инженерных сетей, школ и детских садов. В частности, было построено 1244 км дорог, что позволило обеспечить бесперебойное автомобильное сообщение из Москвы, Казани и Петербурга.

По информации Хуснуллина, Крым привлек инвестиции в размере 674 млрд рублей, что позволило создать более 110 тыс. рабочих мест. Резидентами свободной экономической зоны стали более 1,5 тыс. компаний. Введение нового жилья также растет – сегодня на человека вводится более 0,6 кв. м, однако цель – довести этот показатель до 0,82 кв. м.

В 2022 году срок действия программы социально-экономического развития был продлен до 2027 года, и в ее рамках планируется реализация 263 новых объектов и мероприятий. Ключевые направления – строительство дорожных объектов, развитие железнодорожной инфраструктуры, берегоукрепление и развитие образовательных учреждений.

Хуснуллин попросил президента рассмотреть возможность улучшения грузового и пассажирского железнодорожного сообщения с центральной частью России через новые регионы. Также он предложил продлить госпрограмму до 2030 года, на что получил поддержку главы государства.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, на котором обсуждалась реализация госпрограммы с бюджетом свыше 316 млрд рублей.

В ходе совещания глава государства поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.