Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Геннадий Косарев

Tекст: Мария Иванова

Актер Геннадий Косарев, известный по своей работе в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался в Петербурге в возрасте 64 лет, передает РИА «Новости». О его кончине объявил Молодежный театр на Фонтанке, где актер служил долгие годы. Артист ушел из жизни 19 февраля после продолжительной болезни, говорится в сообщении театра.

Геннадий Косарев закончил ГИТИС, после чего начал карьеру в московском театре им. Маяковского, где прослужил 11 лет, сыграв более десяти ролей. Позже он переехал в Петербург и стал частью труппы Молодежного театра на Фонтанке, где проработал более 30 лет. Несмотря на тяжелую болезнь, Косарев до последнего дня продолжал выходить на сцену. Лишь неделю назад он играл в спектакле «Жозефина и Наполеон», что стало его последним выступлением.

Помимо театральной карьеры, Косарев активно снимался в кино и на телевидении. Он был известен не только участием в «Улицах разбитых фонарей», но и ролями в сериалах «Литейный» и «Агент особого назначения». Всего на счету актера 44 кинопроекта.

Труппа и поклонники артиста выражают глубокую скорбь по поводу его утраты.

На данный момент точная дата и место прощания с Геннадием Косаревым не объявлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале умер актер фильмов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Худолеев. А 27 января на 74-м году жизни ушел из жизни актер и телеведущий Игорь Янковский.



