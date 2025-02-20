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Болгарскую гимнастку дисквалифицировали на три года за допинг
Болгарскую гимнастку Радину Томову дисквалифицировали на три года за допинг
Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Радина Томова получила трехлетнюю дисквалификацию из-за найденного в ее пробе диуретика гидрохлортиазида.
Болгарская гимнастка Радина Томова дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе был обнаружен запрещенный диуретик гидрохлортиазид. Дисквалификация продлится с 2 октября 2024 года до 1 октября 2027 года, передает РИА «Новости»
Томова, 19-летняя спортсменка из Болгарии, трижды выигрывала чемпионаты мира. Она завоевала золото в 2022 году в Софии в групповом многоборье и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. Также она побеждала в командном турнире на чемпионате мира 2023 года в Валенсии.
Согласно информации из СМИ, в 2024 году, до начала дисквалификации, Томова завершила свою спортивную карьеру и начала работать помощником тренера в клубе «Локомотив» в Софии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сравнила допинговый скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой с отстранением Алины Кабаевой в 2001 году. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что отстранение российских атлетов от участия в международных соревнованиях лишило страну нескольких вероятных побед, что вызывает аналогии с ситуацией вокруг Камилы Валиевой.