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В Госдуме предложили передать Минобороны неиспользуемые планшеты Росстата
Нилов предложил передать Минобороны неиспользуемые планшеты Росстата
Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов предложил передать Минобороны планшеты, которые Росстат закупил для переписи, но так и не использовал в полной мере.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил передать Министерству обороны России планшеты, которые не используются Росстатом, сообщает ТАСС. Он направил письмо министру обороны Андрею Белоусову с этой инициативой после того, как Счетная палата выявила неэффективное использование планшетов в территориальных органах Росстата.
Счетная палата заявила, что с 2011 по 2020 годы Росстат закупил 391,9 тыс. планшетов на сумму 9,2 млрд рублей, из которых только 17,7 тыс. (4,5% от общего количества) используются по состоянию на 1 сентября 2024 года. В пресс-службе Росстата уточнили, что планшеты, закупленные для переписи населения 2020 года, продолжают использоваться, однако значительная часть оборудования остается не у дел.
В своем обращении Нилов отметил, что бюрократические процедуры относительно будущего использования планшетов могут затянуться, и предложил передать часть устройств Министерству обороны, где они могли бы быть востребованы. Он также предложил провести техническую экспертизу планшетов, чтобы определить их пригодность для выполнения задач военного ведомства.
Счетная палата направила в правительство рекомендации по изменению законодательства, чтобы сократить расходы на закупку оборудования для переписей в будущем. Также предлагается оценить потенциал дальнейшего применения уже закупленных планшетов и рассмотреть возможность их использования или списания.