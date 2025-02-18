Автоэксперт объяснил сокращение числа пьяных за рулем возросшей культурой водителей

Автоэксперт Лысаков объяснил ростом автомобильной культуры в России сокращения пьяных водителей

Tекст: Татьяна Косолапова

За 2024 год в России количество выявленных на дорогах пьяных водителей уменьшилось на 30% – с 351,2 тыс. до 244,3 тыс., передает «Коммерсант». Также сократилось число случаев управления автомобилем в состоянии наркотического опьянения на 9,4% (с 18,1 тыс. до 16,4 тыс., а по статье об отказе от медицинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП) сократилось на 3,9% (с 163,3 тыс. до 156,8 тыс.).



«Такие результаты неудивительны, ведь наше государство активно борется с пьянством за рулем. Это подтверждение того, что введенная в 2021 году уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде, работает. Повторным считается год с момента окончания предыдущей санкции. И это при условии, что человека за езду в пьяном виде в первый раз наказали административно ввиду отсутствия ДТП», – говорит Лысаков.

Еще один фактор, который поспособствовал сокращению пьяных за рулем – дисциплина на дороге. По мнению собеседника, в последние годы можно заметить, насколько сильно улучшилась общая культура, причем как со стороны автомобилистов, так и со стороны пешеходов. Пьяная езда порицается, публично осуждается даже в тех случаях, когда проходит без дорожных происшествий. Пешеходы же в свою очередь практически перестали перебегать дорогу на красный для них свет светофора, да и в целом переходят дорогу в положенных местах – по зебре.

«У нас еще 20 лет назад пешеходов никто не пропускал. Мало того, что не пропускали, еще и сигналили издалека. И нельзя сказать, что прямо сильно штрафы подняли, это общая культура дорожная, которая определенно стала лучше», – полагает эксперт.