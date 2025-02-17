Центр когнитивного здоровья ФМБА России открылся в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Центр, расположенный на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий, предназначен для работы с когнитивными и психоэмоциональными расстройствами с использованием новейших технологий, сообщается на сайте ФМБА.

Голикова отметила, что центр стал возможен благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Она подчеркнула, что развитие технологий в центре позволит распространить их на другие лечебные учреждения России. Согласно ее словам, с 1 января 2025 года планируется реализация национальных проектов, направленных на продвижение новых технологий, связанных со здоровьем.

В центре применяются инновационные методики, включая мультидисциплинарный подход к лечению когнитивных и психоэмоциональных расстройств. Используются передовые диагностические методы, такие как генетические и морфологические исследования, что позволяет персонифицировано и точечно помогать пациентам. В работе центра участвуют специалисты различных направлений, включая неврологов, психологов, психотерапевтов и реабилитологов.

Скворцова рассказала, что центр будет активно заниматься не только лечением пациентов, но и профилактикой когнитивных и психоэмоциональных расстройств. Для этого введена система онлайн-тестирования, позволяющая людям самостоятельно проверять свои когнитивные функции и эмоциональное состояние. Кроме того, центр предлагает разнообразные электронные тренинги, которые можно использовать в домашних условиях.

Центр также занимается научной деятельностью и образовательной подготовкой специалистов, включая разработку мультидисциплинарных «когнитивных» бригад. Особое внимание уделяется работе с детьми, где применяются уникальные оборудование и технологии отечественной разработки. В будущем планируется открыть десять подобных центров в разных федеральных округах России для тиражирования успешной модели на территории страны.