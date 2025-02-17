  • Новость часаУшаков: Россия и США проведут в Эр-Рияде двустороннюю встречу
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    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

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    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

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    17 февраля 2025, 19:59 • Новости дня

    Центр когнитивного здоровья ФМБА России открылся в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и руководитель ФМБА Вероника Скворцова открыли Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья в Москве.

    Центр, расположенный на базе Федерального центра мозга и нейротехнологий, предназначен для работы с когнитивными и психоэмоциональными расстройствами с использованием новейших технологий, сообщается на сайте ФМБА.

    Голикова отметила, что центр стал возможен благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Она подчеркнула, что развитие технологий в центре позволит распространить их на другие лечебные учреждения России. Согласно ее словам, с 1 января 2025 года планируется реализация национальных проектов, направленных на продвижение новых технологий, связанных со здоровьем.

    В центре применяются инновационные методики, включая мультидисциплинарный подход к лечению когнитивных и психоэмоциональных расстройств. Используются передовые диагностические методы, такие как генетические и морфологические исследования, что позволяет персонифицировано и точечно помогать пациентам. В работе центра участвуют специалисты различных направлений, включая неврологов, психологов, психотерапевтов и реабилитологов.

    Скворцова рассказала, что центр будет активно заниматься не только лечением пациентов, но и профилактикой когнитивных и психоэмоциональных расстройств. Для этого введена система онлайн-тестирования, позволяющая людям самостоятельно проверять свои когнитивные функции и эмоциональное состояние. Кроме того, центр предлагает разнообразные электронные тренинги, которые можно использовать в домашних условиях.

    Центр также занимается научной деятельностью и образовательной подготовкой специалистов, включая разработку мультидисциплинарных «когнитивных» бригад. Особое внимание уделяется работе с детьми, где применяются уникальные оборудование и технологии отечественной разработки. В будущем планируется открыть десять подобных центров в разных федеральных округах России для тиражирования успешной модели на территории страны.

    17 февраля 2025, 16:48 • Новости дня
    В перечень террористов и экстремистов внесли сразу 174 организации

    Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг в понедельник обновил перечень террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации.

    Среди внесенных в реестр организаций оказались Конфедерация кавказского союза, Лига свободных наций, Башкирский национально-политический центр, Движение за независимость Республики Саха, Движение вольный Выборг, Сибирский батальон, Фонд новая Тыва и другие, передает РИА «Новости».

    Попавшие в этот список лица и организации сталкиваются с жесткими ограничениями. Им запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в интернете. Также они не могут организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Это значительно ограничивает их возможности в сфере общественной и политической деятельности.

    Кроме того, им запрещено пользоваться финансовыми услугами, за исключением тех, которые необходимы для уплаты налогов, заработной платы и возмещения ущерба.

    В январе транс-женщину из Вологды арестовали по подозрению в финансировании терроризма и внесли в список террористов и экстремистов.

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    17 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Российский автобренд Tenet назвал линейку своих моделей

    Tenet запустит в производство кроссоверы на базе Chery Tiggo

    Российский автобренд Tenet назвал линейку своих моделей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новая отечественная автомобильная марка Tenet представит свои первые модели кроссоверов, созданные на базе автомобилей Chery, их выпуск начнется на заводе в Калуге, ранее принадлежавшем Volkswagen, сообщают СМИ.

    Первым автомобилем станет кроссовер с кодовым именем 32T, базирующийся на Chery Tiggo 7L, передают «Известия». Эта модель технически идентична текущей версии Tiggo 7 Pro Max, доступной в России с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и роботизированной коробкой передач. Внешний вид и салон нового кроссовера также повторяют Tiggo 7 Pro Max.

    Следующая модель Tenet, получившая кодовое имя 3XT, будет аналогом Chery Tiggo 4. Она будет оснащена 1,5-литровым турбомотором с мощностью 147 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

    Третья модель, известная под кодовым названием 31T, будет похожа на Chery Tiggo 8 Pro Max. В России эта модель доступна с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым двигателем мощностью 186 л. с. с 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а также двухлитровым двигателем мощностью 197 л. с. с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

    Напомним, группа компаний «АГР» анонсировала появление в России нового автомобильного бренда Tenet.

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    17 февраля 2025, 20:25 • Видео
    У Зеленского осталось три варианта действий

    Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    17 февраля 2025, 18:19 • Новости дня
    Генерал-майор Росгвардии арестован в Москве за взятку

    Генерала Росгвардии Рябых арестовали за взятку в 15 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный суд Москвы арестовал экс-главу департамента Росгвардии Константина Рябых по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.

    Генерал-майора задержали несколько дней назад, после чего ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Рябых также был уволен с занимаемой должности.

    В сентябре бывшего начальника авиационно-технической службы Росгвардии Олега Гамаюнова арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее Хамовнический суд Москвы заключил под стражу главу военно-строительного управления Минобороны Астемира Абаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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    17 февраля 2025, 14:02 • Новости дня
    Лавров: Западу придется отвечать за поддержку нацизма на Украине
    Лавров: Западу придется отвечать за поддержку нацизма на Украине
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

    Лавров, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, заявил, что Западу не удастся отсидеться под ядерным зонтиком и избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине, передает ТАСС.

    «Когда поощряется нацистский режим и когда такой нацистский режим накачивается вооружениями для того, чтобы убивать своих собственных граждан, и это все делается в расчете на то, что «как-нибудь проскочим и отсидимся под ядерным зонтиком», так уже не будет. За свои деяния надо отвечать. Это еще в Библии сказано», – заявил Лавров.

    Министр также отметил роль США в конфликте на Украине, подчеркнув, что Россия не исключает возможность их помощи в его урегулировании. Он напомнил, что Соединенные Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала и могут содействовать его разрешению. Однако, по его словам, действия Запада, включая накачивание Украины вооружениями, требуют ответного подхода в вопросах ответственности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 15:29 • Новости дня
    Яровая: Рособрнадзор изменит правила тестирования по русскому языку детей мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Госдумы по миграционной политике разрабатывает более 20 новаций в законодательство, направленных на защиту жизни и здоровья граждан России, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она также сообщила, что российское правительство приняло замечания Госдумы по проекту приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов.

    Яровая подчеркнула, что новации будут носить взаимоувязанный и выверенный характер, способствуя созданию контура общественной безопасности, передает ТАСС.

    Кроме того, она сообщила, что российское правительство приняло замечания Госдумы по проекту приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов. В этой связи документ будет изменен. Яровая отметила, что на заседании комиссии руководитель Рособрнадзора подтвердил принятие всех замечаний парламента. В настоящее время ожидаются новые проекты документов, которые будут обсуждаться профильным комитетом Госдумы по просвещению.

    Ранее в Госдуме заявили, что замечания к приказу о языке для мигрантов будут учтены Рособрнадзором.

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    17 февраля 2025, 18:59 • Новости дня
    ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников
    ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России представил портрет жертвы кибермошенников в 2024 году, сформированный по итогам своего соцопроса. Согласно этим данным, 34% принявших участие в голосовании, сталкивались с разными видами кибермошенничества, а 9% из них потеряли деньги, чаще всего попадая на уловки через телефонное мошенничество.

    Опрос Банка России показал, что 34% граждан в 2024 году столкнулись с различными видами кибермошенничества, а 9% из них потеряли свои деньги, сообщается на сайте ЦБ.

    На основе этих данных регулятор составил портрет жертвы, который не изменился по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на уловки злоумышленников попадают женщины в возрасте от 25 до 44 лет, живущие в городе проживанием, со средним доходом и образованием.

    Основные виды мошенничества включают телефонное и СМС-мошенничество, а также обман через мессенджеры и доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Потери у большинства пострадавших респондентов не превышали 20 тыс. рублей. Тем не менее отмечается рост доли крупных переводов в диапазоне от 100 до 500 тыс. рублей.

    Исследование также выявило, что более 70% людей лишились собственных сбережений, а 15% – кредитных средств. 42,8% пострадавших обращались за помощью в свой банк, а 30% – в полицию.

    Ранее мошенники в Петербурге убедили 86-летнего пенсионера передать им 12 млн рублей, пообещав защитить его сбережения от мошеннических действий.

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    17 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США проведут в Эр-Рияде двустороннюю встречу
    Ушаков: Россия и США проведут в Эр-Рияде двустороннюю встречу
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине, также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне», – назвал он в эфире Первого канала цель двусторонней встречи, передает ТАСС.

    Ушаков, который будет в числе представителей России на этой встрече, отметил важность определения способов начала переговоров по урегулированию украинского кризиса, добавив, что с американской стороны еще не назначен главный переговорщик.

    «Сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», – подчеркнул помощник президента.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать данные российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

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    17 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров: Евросоюз попытается выторговать перемирие на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны будут пытаться «выцыганить» перемирие на Украине, чтобы в дальнейшем перевооружить страну, поэтому им нельзя участвовать в переговорах, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Я не знаю, что им (европейским странам) делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?», – сказал он в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

    Лавров также сравнил дискуссии американских представителей о компромиссах по украинскому кризису с научным диспутом. Он выразил сомнение в том, кто из представителей США будет уполномочен президентом выступать от имени администрации. «Американским представителям, которые сейчас в большом количестве рассуждают о том, как подступаться к украинскому кризису, и пока непонятно кто же все-таки из них будет уполномочен президентом [США Дональдом] Трампом выступать на украинском направлении от имени администрации в Вашингтоне, они тоже говорят о компромиссах», – сказал министр.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что США играют ключевую роль в украинском конфликте с самого его начала. Он не исключил возможность содействия Вашингтона в его урегулировании.

    Ранее Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 19:33 • Новости дня
    ВСУ атаковали школу в Курской области

    Хинштейн: ВСУ атаковали школу в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины обстреляли школу в селе Крупец Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    По информации из Telegram-канала Хинштейна, в результате обстрела были выбиты восемь окон, однако пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Хинштейн отметил, что все школьники села были переведены на дистанционное обучение, что и позволило избежать жертв во время обстрела. Он заявил, что удары ВСУ по мирным объектам, таким как школы, храмы и больницы, являются проявлением бесчеловечности киевского режима. «Эти преступления не должны оставаться безнаказанными», – подчеркнул врио губернатора.

    Ранее в Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Также сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области погибла пассажирка, водитель получила травмы.

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    17 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Глава Камчатки сообщил Путину о сокращении нелегальной перевозки красной икры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на перевозку незаводской икры позволили значительно сократить ее объемы, хотя вопрос незаконного лова лосося остается нерешенным полностью, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Солодов сообщил о значительных успехах в борьбе с нелегальной перевозкой красной икры, передает РИА «Новости». Благодаря введенным мерам, таким как ограничения на перевозку икры без заводской маркировки, объемы перемещаемой продукции значительно сократились.

    Солодов отметил, что на Камчатке с 1 ноября прошлого года действует ограничение на перевозку непромышленной икры, разрешающее авиапассажирам провозить не более 10 килограммов. Это помогло навести порядок в аэропортах, которые ранее были переполнены незаводскими упаковками икры.

    Губернатор подчеркнул, что хотя перевозка нелегальной икры значительно уменьшилась, проблема незаконного лова лосося полностью не решена. Власти региона намерены продолжать борьбу с этим явлением и в будущем.

    Ранее Солодов обратился к Путину с просьбой о федеральном статусе трассы на Камчатке. Сообщалось, что Путин поддержал выдвижение главы Камчатки на второй срок.

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    17 февраля 2025, 19:42 • Новости дня
    Небензя предупредил о провокациях Зеленского ради сохранения власти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в готовности пойти на провокации ради продолжения конфликта, упомянув недавние атаки на Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции.

    Зеленский готов пойти на любые провокации для продолжения военных действий, чтобы «сохранить власть и собственную шкуру», заявил Небензя на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что новые провокации киевского режима, такие как удар БПЛА по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции и обстрел инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, свидетельствуют об этом.

    Дипломат выразил надежду, что десятая годовщина принятия резолюции 2202 станет поводом для европейских коллег вернуться к реальности и прекратить провоцировать Зеленского на сопротивление.

    Напомним, в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что удар дрона ВСУ по саркофагу ЧАЭС мог быть попыткой изъять часть ядерных отходов для возможных провокаций.

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    17 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    В Госдепе подтвердили участие Рубио во встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская делегация проведет переговоры с российской стороной во вторник в Эр-Рияде, включая госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, сообщил журналист газеты Washington Post.

    Журналист газеты The Washington Post Тэмми Брюс, ссылаясь на официального представителя Госдепартамента, сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится встреча между представителями США и России, передает РИА «Новости».

    По информации Брюса, на встречу прибудут госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

    Ранее по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Госсекретарь США Марко Рубио в этом разговоре подтвердил приверженность Белого дома поиску путей прекращения конфликта на Украине. СМИ сообщали, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием официальных лиц из России и США.

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    17 февраля 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров оценил понимание Сербией первопричин начала СВО

    Лавров: Сербия понимает причины СВО и не поддерживает санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Москва высоко оценивает суверенную внешнюю политику Сербии, которая не присоединилась к санкциям против России и понимает причины специальной военной операции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Сербия не поддержала санкционную кампанию Запада против России и следует взвешенной внешней политике, ориентированной на национальные интересы, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что после начала спецоперации президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не вводит санкции против России. Это, по словам Лаврова, свидетельствует о независимой позиции Белграда.

    Российский и сербский министры иностранных дел обсудили вопросы энергетического сотрудничества. Лавров отметил, что Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Сербию, обеспечивая до 85% потребностей страны. Он подчеркнул, что Москва надежно выполняет свои обязательства перед сербскими партнерами и продолжит это делать в будущем.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич через главу Министерства иностранных дел Сербии Марко Джурича передал благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии в вопросах Косова и Метохии.

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    17 февраля 2025, 14:31 • Новости дня
    Солодов обратился к Путину с просьбой о федеральном статусе трассы на Камчатке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов призвал президента России Владимира Путина присвоить трассе Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск федеральный статус, чтобы обеспечить ее соответствие нормативам.

    Солодов напомнил, что еще в 2005 году, когда объединялись Корякский округ и Камчатская область, был издан президентский указ о строительстве этой дороги, передает ТАСС.

    «Мы половину ее построили, в асфальт и бетон перевели, но, конечно, регион не потянет ее [полностью]. Я хотел предложить долгосрочно, чтобы ее реализовать, передать на федеральный уровень в качестве федеральной трассы», – отметил Солодов.

    Усть-Камчатск, куда ведет трасса, является рыболовецким поселком на востоке Камчатки. Здесь функционируют несколько крупных предприятий, а население составляет около 3 тыс. человек.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Солодова.

    Ранее Путин провел встречу с главой Севастополя Михаилом Развожаевым и губернатором Брянской области Александром Богомазом.

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    17 февраля 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин поддержал выдвижение главы Камчатки на второй срок

    Путин поддержал выдвижение главы Камчатки Солодова на второй срок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Камчатки Владимиру Солодову в его решении идти на второй срок.

    На встрече с губернатором Камчатского края Путин поддержал его намерение выдвинуться на второй срок, передает ТАСС. В ходе общения глава государства отметил важность поддержки населения и пожелал Солодову удачи в политической карьере.

    «Самое главное – поддержка людей, но в целом у вас все получается. Поэтому я желаю вам удачи», – сказал президент.

    Ранее Путин поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя, а также отметил стабильную работу главы Брянской области Александра Богомаза и пожелал ему удачи в переизбрании на пост губернатора.

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    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    • Разведку США возглавила «агент России»

      В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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