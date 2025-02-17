Якушев: «Единая Россия» поддержит проекты студотрядов для новых регионов

Tекст: Валерия Городецкая

Партия «Единая Россия» выразила поддержку инициативам «Российских студенческих отрядов» (РСО) в деле помощи новым и прифронтовым регионам, сообщается на сайте ЕР.

На встрече с представителями РСО в День российских студенческих отрядов Якушев подчеркнул важность восстановления социальной инфраструктуры и жилья, в частности в Курской области. Он отметил, что для реализации этих планов необходимы не только опытные специалисты, но и молодые люди, готовые учиться и брать на себя ответственность.

Якушев подчеркнул, что многие студенты уже принимали участие в строительных работах и социальных проектах, оказывая помощь жителям пострадавших регионов. По его словам, такая активность является примером современного патриотизма, выраженного в реальных поступках. Он также отметил, что инициативные молодые люди, объединенные движением студенческих отрядов, готовы к участию в стратегических проектах, которые важны для будущего страны.

На встрече обсуждались направления взаимодействия между «Единой Россией» и РСО, включая гуманитарную деятельность в Курской области и новых регионах России в 2025 году. Особое внимание уделено восстановлению объектов исторической памяти и помощи регионам, пострадавшим в ходе спецоперации. Планируется привлечь участников студотрядов к реконструкции Мемориального комплекса на реке Миус в Луганской народной республике.

Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике и председатель правления РСО Михаил Киселев также отметил, что студотряды активно взаимодействуют с аналогичными организациями в Луганской и Донецкой народных республиках, а с 2023 года – с отрядами Запорожской области. В 2024 году началась работа по созданию студотрядов в Херсонской области. Киселев выразил готовность студотрядов участвовать в восстановлении объектов на территориях, пострадавших от военных действий.

Депутат Госдумы от «Единой России» Юлия Дрожжина подчеркнула, что партия поддерживает трудовые проекты РСО. Она отметила, что совместные усилия «Единой России» и РСО направлены на воспитание поколения, которое будет уважать труд и вносить вклад в экономическое развитие страны. Для этого разрабатываются законодательные инициативы, создаются добровольческие и трудовые проекты, проводятся профориентационные мероприятия.