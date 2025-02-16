США предложили начать решение конфликта на Украине с выстраивания доверия с Россией

Спецпосланник США заявил, что строительство доверия с Россией первоочередно для решения конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Уиткофф в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что первым шагом в решении украинского конфликта должно стать строительство доверия между сторонами, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос об ожиданиях США касаемо территориальных уступок со стороны Украины, Уиткофф отметил: «Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться».

Ранее сообщалось, что американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.