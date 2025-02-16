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США предложили начать решение конфликта на Украине с выстраивания доверия с Россией
Спецпосланник США заявил, что строительство доверия с Россией первоочередно для решения конфликта на Украине
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отметил, что для разрешения конфликта на Украине необходимо в первую очередь сосредоточиться на строительстве доверия с Россией.
Уиткофф в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что первым шагом в решении украинского конфликта должно стать строительство доверия между сторонами, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос об ожиданиях США касаемо территориальных уступок со стороны Украины, Уиткофф отметил: «Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться».
Ранее сообщалось, что американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.
Между тем украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.