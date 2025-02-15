Гендиректор «Знания» предложил двойное название для Мексиканского залива после переименования в США

Tекст: Мария Иванова

Древаль предложил, чтобы в России Мексиканский залив мог иметь двойное название после того, как США переименовали его в Американский, передает ТАСС. По его мнению, это возможно только после признания нового названия мировым сообществом.

Максим Древаль отметил, что российское образование основывается на принципах объективности и достоверности. Он заявил, что если международное сообщество утвердит новое название наряду с традиционным, то внутри России можно рассмотреть вопрос о двойном названии. «Я не вижу больших проблем в этом», – сказал Древаль.

В своем выступлении он также подчеркнул, что некоторые западные страны искажают географическую реальность в своих учебниках, приводя в пример Крым, Донбасс и другие регионы. Древаль добавил, что американцы вряд ли ждут признания от России нового названия залива.

Ранее президент США подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, сославшись на его экономическую важность для Америки. В ООН заявили, что переименование географических объектов является сложной международной процедурой и не может осуществляться одним государством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США в картографическом сервисе Google Maps ввели новое название Мексиканского залива, изменение было официально утверждено Информационной системой географических названий (GNIS). Корпорация Apple вслед за Google изменила название Мексиканского залива на Американский в своем приложении Maps для пользователей в США.

Между тем администрация США ограничила доступ журналистов Associated Press в Белый дом из-за ситуации вокруг названия Мексиканского залива.