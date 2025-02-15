Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Жители Волгограда рассказали о взрывах из-за падения обломков БПЛА на дом
Жители Волгоградской области рассказали, что во время ночной атаки украинских беспилотников обломки упали на крышу многоэтажного дома, вызвав громкий хлопок.
Жители Волгограда стали свидетелями громких взрывов во время ночной атаки беспилотников, передает ТАСС.
Очевидцы рассказали, что сначала были слышны глухие взрывы, а затем резко раздался громкий хлопок, от которого заложило уши.
После этого к месту происшествия прибыли пожарные службы. Горожане, проживающие в пострадавшем доме, были эвакуированы.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате инцидента на территории промзоны произошло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.
Он также отметил, что благодаря слаженной работе всех служб пострадавших удалось избежать, а последствия инцидента минимизировать.
На юге Волгограда обломки беспилотника упали на кровлю жилого дома, повредив автомобиль и ранив одного человека, который получил легкие травмы.
Всего над регионами России за ночь нейтрализованы 40 украинских дронов. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в семи городах.