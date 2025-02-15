Жители Волгограда рассказали о взрывах из-за падения обломков БПЛА на дом

Tекст: Александра Юдина

Жители Волгограда стали свидетелями громких взрывов во время ночной атаки беспилотников, передает ТАСС.

Очевидцы рассказали, что сначала были слышны глухие взрывы, а затем резко раздался громкий хлопок, от которого заложило уши.

После этого к месту происшествия прибыли пожарные службы. Горожане, проживающие в пострадавшем доме, были эвакуированы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате инцидента на территории промзоны произошло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

Он также отметил, что благодаря слаженной работе всех служб пострадавших удалось избежать, а последствия инцидента минимизировать.

На юге Волгограда обломки беспилотника упали на кровлю жилого дома, повредив автомобиль и ранив одного человека, который получил легкие травмы.

Всего над регионами России за ночь нейтрализованы 40 украинских дронов. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в семи городах.