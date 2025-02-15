Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Эксперт: Поправки в избирательное законодательство уточняют применяемые правила
Председатель НОМ Брод: Поправки в избирательное законодательство уточняют применяемые правила
Поправки в избирательное законодательство уточняют и систематизируют существующие правила, включая дистанционное открытие избирательных счетов и изменения в бюллетенях для россиян за рубежом, заявил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.
Поправки в избирательное законодательство в основном систематизируют существующие правила и практики, указано на сайте НОМ.
Одно из предложений ограничивает проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы в год, предшествующий основным выборам, что также касается региональных и муниципальных выборов.
В случае принятия этого законопроекта, в текущем году не будут назначены довыборы по одномандатным округам, несмотря на существование вакантных мандатов.
Поправки касаются и голосования россиян за границей. Бюллетени для них будут содержать только фамилии первых пяти кандидатов партийного списка. Также предлагается запретить пожертвования партиям от иностранных агентов и их аффилированных организаций, что ранее было предусмотрено только для избирательных фондов.
Введение дистанционного открытия избирательных счетов, которое может применяться с 2025 года, позволит кандидатам экономить время на взаимодействие с банками. Также предложено уточнить формат электронного голосования, включая использование бумажных бюллетеней по решению ЦИК.
Как отмечает Брод, поправки направлены на цифровизацию избирательного процесса без радикальных изменений. Он заявил о важности видеофиксации партийных мероприятий для предотвращения процедурных нарушений.
Брод также предложил обсуждение поправок с привлечением экспертов избирательного права.
Напомним, группа депутатов и сенаторов вечером 13 февраля внесла в Госдуму большой пакет поправок к избирательному законодательству и законодательству о политических партиях.
Так, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность использования бумажных бюллетеней на выборах в федеральные органы власти.
Также правительство России предложило законопроект, который позволит гражданам отказываться от рекламных обзвонов и рассылок, защищая их от нежелательных звонков без согласия.