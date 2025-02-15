Эксперт: Поправки в избирательное законодательство уточняют применяемые правила

Председатель НОМ Брод: Поправки в избирательное законодательство уточняют применяемые правила

Tекст: Александра Юдина

Поправки в избирательное законодательство в основном систематизируют существующие правила и практики, указано на сайте НОМ.

Одно из предложений ограничивает проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы в год, предшествующий основным выборам, что также касается региональных и муниципальных выборов.

В случае принятия этого законопроекта, в текущем году не будут назначены довыборы по одномандатным округам, несмотря на существование вакантных мандатов.

Поправки касаются и голосования россиян за границей. Бюллетени для них будут содержать только фамилии первых пяти кандидатов партийного списка. Также предлагается запретить пожертвования партиям от иностранных агентов и их аффилированных организаций, что ранее было предусмотрено только для избирательных фондов.

Введение дистанционного открытия избирательных счетов, которое может применяться с 2025 года, позволит кандидатам экономить время на взаимодействие с банками. Также предложено уточнить формат электронного голосования, включая использование бумажных бюллетеней по решению ЦИК.

Как отмечает Брод, поправки направлены на цифровизацию избирательного процесса без радикальных изменений. Он заявил о важности видеофиксации партийных мероприятий для предотвращения процедурных нарушений.

Брод также предложил обсуждение поправок с привлечением экспертов избирательного права.

Напомним, группа депутатов и сенаторов вечером 13 февраля внесла в Госдуму большой пакет поправок к избирательному законодательству и законодательству о политических партиях.

Так, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность использования бумажных бюллетеней на выборах в федеральные органы власти.

Также правительство России предложило законопроект, который позволит гражданам отказываться от рекламных обзвонов и рассылок, защищая их от нежелательных звонков без согласия.