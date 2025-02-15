Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием

Эксперт: Развожаев успел стать настоящим севастопольцем

Политконсультант Корякин: Приток новых жителей обеспечивает успешное будущее Севастополя

Tекст: Олег Исайченко

«Главным итогом встречи стали слова Михаила Развожаева о готовности пойти на второй срок. Примечательно, что Владимир Путин поддержал инициативу главы Севастополя, отметив, что последнее слово все же будет за жителями города», – сказал Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

«Решение продолжить работу на столь высоком посту произрастает из конкретных результатов деятельности Развожаева. Под его руководством город вырос вдвое и в численности и экономически», – говорит собеседник.

«Развожаев хорошо понимает город. Его успехи стали возможны благодаря разрешению многочисленных конфликтов в Севастополе, что поспособствовало установлению общественного согласия. Это не означает полного отсутствия каких-либо противоречий. Однако плюрализм мнений при отсутствии конфликтов оказывает положительное влияние на работу по развитию города», – пояснил эксперт.

«Кроме того, бурное развитие Севастополя, в частности, новые реализуемые проекты, становятся залогом привлечения сюда новых людей. Они привносят сюда разные точки зрения на те или иные процессы, происходящие в Севастополе, порождают новые идеи, что создает хороший фундамент для поиска путей совершенствования процессов и качественного роста этого места», – полагает он.

«Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Развожаев успел стать настоящим севастопольцем. Он осознает историческую, политическую и символическую значимость города, понимает, что управляет главным форпостом России в Причерноморье. Поэтому, думаю, местные жители будут готовы поддержать его на предстоящих выборах главы региона», – заключил Корякин.

Ранее состоялась встреча Владимира Путина с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе беседы они обсудили ситуацию со строительством трассы «Таврида». Кроме того, отмечено, что за последние пять лет в регионе было отремонтировано 778 дорог общей протяженностью 596 км.

Также были затронуты успехи, которых удалось достичь администрации Развожаева за пять лет руководства. По сравнению с 2019 годом ВВП города вырос почти в два раза. Стабильно увеличиваются собственные доходы, а объем инвестиций в Севастополь достиг отметки в 418 млрд рублей. При этом уровень безработицы крайне низок и составляет лишь 0,12%.

За пять лет было построено 23 объекта здравоохранения. Кроме того, за этот же срок возведено восемь новых школ, а также 11 детских садов. По президентской программе капитальных ремонтов было отремонтировано 27 объектов в сфере образования.

Развожаев также рассказал, что намерен переизбраться на пост главы города. Владимир Путин поддержал его желание, уточнив, что за время его пребывания на данном посту в Севастополе было «немало» сделано. Однако он добавил, что последнее слово в этом вопросе должно оставаться за жителями города.