Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Бербок отреагировала на предложение президента США вернуть Россию в G7
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сдержанно отреагировала на предложение президента США вернуть Россию в Группу семи (G7).
Она заявила журналистам во время Мюнхенской конференции по безопасности, что на данный момент «не может быть нормального сотрудничества» с Россией, однако она не исключила возможность его возобновления в будущем, передает ТАСС.
«Если мы все ступим на путь мира <…>, то затем, конечно, это может означать, что мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», – подчеркнула Бербок.
В контексте недавнего телефонного разговора между президентами России и США, министр отметила, что важно сделать первые шаги к урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, если будет найден путь к миру, то «весь мир и прежде всего Европа вздохнут с облегчением».
Президент США ранее выразил намерение вернуть Россию в состав G7. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не проявляет интереса к возвращению в G7, отдавая предпочтение сотрудничеству в G20, где видит больший потенциал для экономического роста.