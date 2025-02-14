  • Новость часаСША предложили Зеленскому отдать половину ресурсов Украины
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    14 февраля 2025, 21:52 • Новости дня

    Бербок отреагировала на предложение президента США вернуть Россию в G7

    Бербок отреагировала на предложение президента США вернуть Россию в G7
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сдержанно отреагировала на предложение президента США вернуть Россию в Группу семи (G7).

    Она заявила журналистам во время Мюнхенской конференции по безопасности, что на данный момент «не может быть нормального сотрудничества» с Россией, однако она не исключила возможность его возобновления в будущем, передает ТАСС.

    «Если мы все ступим на путь мира <…>, то затем, конечно, это может означать, что мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», – подчеркнула Бербок.

    В контексте недавнего телефонного разговора между президентами России и США, министр отметила, что важно сделать первые шаги к урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, если будет найден путь к миру, то «весь мир и прежде всего Европа вздохнут с облегчением».

    Президент США ранее выразил намерение вернуть Россию в состав G7. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не проявляет интереса к возвращению в G7, отдавая предпочтение сотрудничеству в G20, где видит больший потенциал для экономического роста.

    14 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности

    Политолог Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности в мировой политике

    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Диалог главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой по российско-украинскому конфликту разбивает иллюзии Европы о самостоятельности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился политикой США в отношении Украины.

    «Шольц борется за свой пост, который, судя по всему, уже потерян, и перешел к Фридриху Мерцу. По опросам за действующего канцлера готовы голосовать лишь 16% избирателей, а за кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – в два раза больше», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

    «В такой ситуации Шольц попытается использовать тему безопасности, в том числе в своем выступлении на Мюнхенской конференции. Ему надо показать себя заботливым канцлером, обеспечивающий покой и стабильность своей стране», – отметил собеседник.

    «Поскольку для него российская «агрессия» – главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной. Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта, как взрывоопасный для Германии и Европы», – заметил он.

    «План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», – продолжил аналитик.

    «Канцлер ФРГ был уверен, что с того момента прошло много лет, и Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Сейчас же, с его точки зрения, Трамп лишает европейцев этой иллюзии», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность политикой Белого дома по конфликту на Украине. «Мы должны понимать, что действия и заявления США значат для Украины, Европы и мира. Бездействие поставило бы под угрозу безопасность нашей страны и всего континента», – указал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Политик согласился с желанием американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, но отметил, что «победа России поставит под угрозу мир и стабильность в Европе далеко за пределами Украины».

    «Мы никогда не поддержим навязанный извне мир. Мы не примем никакого решения, которое приведет к разрыву между европейской и американской безопасностью. Это пойдет на пользу только одному человеку: Путину», – заключил канцлер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему формулой мира для России и США станет экономический раздел Украины.

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    14 февраля 2025, 19:35 • Новости дня
    Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
    Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейские деловые круги обсуждают возможность возвращения на российский рынок в случае отмены антироссийских санкций после телефонного разговора президентов России и США, пишут южнокорейские СМИ. В частности, вернуть свои производственные мощности в Петербурге может Hyundai.

    Как сообщает агентство News1, Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге, который был продан в 2023 году с правом выкупа в течение двух лет, передает ТАСС. Однако, по его данным, компания может столкнуться с трудностями, такими как необходимость получения разрешения от правительства России и переговоры о цене.

    Агентство Ренхап добавляет, что позитивные ожидания вызваны не только у автопроизводителей, но и у судостроительных и электронных компаний. До спецоперации южнокорейский бизнес занимал значительную долю на российском рынке, но после ухода их места заняли китайские бренды. Компании, такие как Samsung Electronics и LG, также заинтересованы в возвращении, но ожидают окончания конфликта и снятия санкций.

    По мнению источника агентства, снятие санкций может открыть возможности для южнокорейских судостроительных компаний, например, Samsung Heavy Industries, в части сотрудничества с Россией по строительству танкеров для СПГ, который будет поставляться по арктическому маршруту.

    Ранее сообщалось, что разговор президентов России и США вызвал оптимизм среди инвесторов, он привел к снижению курса доллара к рублю на рынке Форекс ниже 90 рублей.

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    14 февраля 2025, 22:05 • Видео
    Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

    Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

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    14 февраля 2025, 01:37 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, США и Украины в Саудовской Аравии

    Россия, США и Украина проведут встречу высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы обсудить текущие международные вопросы.

    Как сообщил президент Трамп, встреча между высокопоставленными чиновниками России, США и Украины пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что обсуждение пройдет без участия лидеров стран, однако высшие должностные лица примут участие в переговорах.

    «Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать», – приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее в Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене.

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    14 февраля 2025, 16:12 • Новости дня
    Шольц объявил о планах уйти из политики

    Шольц объявил о планах уйти из политики после завершения карьеры канцлера

    Шольц объявил о планах уйти из политики
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерении уйти из политики после завершения карьеры в качестве главы правительства.

    В видеоподкасте Jung & Naiv Шольц сказал: «Мой план «А» заключается в том, что я буду переизбран на пост канцлера». Однако, по его словам, это не означает, что он планирует продолжать политическую деятельность после завершения своей карьеры в качестве канцлера, передает ТАСС.

    Шольц выразил желание вернуться к статусу «обычного гражданина» после окончания его срока на посту.

    Издание Politico ранее писало, что канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с давлением внутри Социал-демократической партии Германии на фоне кризиса коалиции и падающих рейтингов.

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    14 февраля 2025, 15:09 • Новости дня
    Захарова назвала Мюнхенскую конференцию разрушительной для Европы
    Захарова назвала Мюнхенскую конференцию разрушительной для Европы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова выразила недовольство Мюнхенской конференцией, отметив, что она стала бесполезной площадкой без научного подхода и конструктивного диалога.

    По ее словам, конференция, когда-то бывшая местом для серьезного обсуждения международных вопросов, превратилась в «инструмент реализации разрушительного курса для Европы», передает ТАСС. Захарова считает, что акцент организаторов на поддержку киевского режима вместо обсуждения безопасности является ошибкой.

    Дипломат считает, что конференция утратила научный подход и культуру общения. Она предложила организаторам задуматься о практических аспектах, таких как более глубокое осмысление евразийской безопасности и многополярности, вместо того чтобы поддерживать антироссийскую риторику. Захарова также отметила, что Мюнхенская конференция игнорирует важные темы многополярного мира и занимается пропагандой трансатлантических отношений.

    В качестве контраста Захарова упомянула Валдайский форум и другие международные площадки, где, по ее мнению, соблюдаются научный подход и культура диалога. Она подчеркнула, что эти платформы предоставляют возможность для открытого и уважительного обсуждения реальных проблем без навязывания узкой повестки.

    Ранее президент США заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности была запланирована встреча представителей России, Украины и США, но, как сообщила Захарова, Россию на это мероприятие не пригласили.

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    14 февраля 2025, 05:47 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ задержали жителей Ангарска за попытку поджога военной техники

    УФСБ сообщило о задержании в Ангарске двух поджигателей на территории воинской части

    Tекст: Максим Попов

    В Ангарске Иркутской области задержаны два человека за попытку поджечь военную технику с использованием бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в УФСБ по региону.

    Как передает ТАСС, в Ангарске Иркутской области сотрудники УФСБ задержали двух граждан России за попытку совершения теракта на территории воинской части.

    Злоумышленники пытались поджечь специальную военную технику, забрасывая ее стеклянными бутылками с горючей жидкостью. Военнослужащие и техника не пострадали.

    Как сообщили в УФСБ, задержанные были оперативно установлены благодаря взаимодействию с правоохранительными органами и Росгвардией.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, фигуранты дела о диверсии в воинской части в Подмосковье хотели подорвать автомобиль сотрудника ФСБ.

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    14 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Шольц обвинил США в угрозе безопасности Германии

    Шольц заявил о риске для Германии из-за политики США по Украине

    Шольц обвинил США в угрозе безопасности Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил США в действиях, угрожающих безопасности Германии, после переговоров Путина и Трампа по украинскому кризису.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в своем видеообращении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) выразил обеспокоенность действиями администрации США в контексте украинского кризиса, пишет «Российская газета».

    «Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира», – подчеркнул он.

    По мнению Шольца, бездействие ставит под угрозу безопасность Германии и Европы. Канцлер заверил, что не допустит подобного развития событий, акцентировав на своей ответственности за безопасность страны и континента.

    Шольц также подчеркнул, что текущая ситуация позволит Берлину открыть доступ к денежным резервам правительства. Это, по его словам, создаст возможность поддерживать Украину без ущерба для других сфер деятельности Германии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск призвал Украину, страны ЕС и США объединиться для мирного разрешения украинского кризиса.

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    14 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за риска инфляции

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, чтобы учитывать возможные риски роста инфляции.

    Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых принято Банком России на первом заседании в 2025 году, передает ТАСС.

    Регулятор обосновал этот шаг продолжающимися инфляционными рисками и необходимостью стабилизировать экономику.

    Банк России обновил прогнозы средней ключевой ставки на ближайшие годы. Теперь ожидается, что в 2025 году ставка составит 19-22%, что выше предыдущего прогноза в 17-20%. На 2026 год прогноз также был пересмотрен в сторону повышения – с 12-13% до 13-14%.

    Прогноз на 2027 год остался без изменений и составляет 7,5-8,5%. Это свидетельствует о стремлении регулятора к постепенному снижению ставок в перспективе.

    В своем заявлении Центральный банк подчеркнул, что будет внимательно следить за экономической ситуацией и учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции при принятии дальнейших решений о возможном изменении ставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

    Банк России заявлял о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 4%, учитывая рост спроса и нормализацию бюджетной политики.

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    14 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Подозреваемый признался в умышленном наезде на людей в Мюнхене

    Подозреваемый признался в умышленном наезде на демонстрантов в Мюнхене по религиозным мотивам

    Tекст: Мария Иванова

    Подозреваемый в наезде на участников демонстрации в Мюнхене признался, что умышленно совершил преступление, руководствуясь радикальными религиозными взглядами, в результате пострадали 36 человек.

    Представитель прокуратуры Мюнхена Габриэле Тильман заявила, что подозреваемый признался в намеренном наезде на участников демонстрации, сообщает ТАСС. По ее словам, мужчина заявил, что мотивом его действий были религиозные убеждения, которые прокуратура описывает как исламистские.

    По данным следствия, хотя мотивы подозреваемого связаны с исламистскими взглядами, нет свидетельств его участия в экстремистских или террористических группировках. Следователи продолжают выяснять, почему он выбрал именно профсоюзную демонстрацию и решил совершить преступление в тот день и в том месте.

    По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку. Ведется проверка его переписки в мессенджерах для выявления возможных сообщников или лиц, знали о его планах. В субботу он предстанет перед судом для формального ареста.

    Инцидент произошел 13 февраля около 10.30 по местному времени на углу улиц Дахауерштрассе и Зайдльштрассе, в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших в результате наезда автомобиля на демонстрантов в Мюнхене увеличилось до 36 человек, среди них два человека получили тяжелые травмы.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за депортацию мигрантов, совершивших преступления, после инцидента в Мюнхене.

    Происшествие в Мюнхене с наездом на толпу демонстрантов могло быть террористическим актом, заявил премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер.

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    14 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    В Госдуме предложили поощрять супругов за долгий брак

    На рассмотрение Нижней палаты парламента внесут законопроект о выплатах за 30 лет и более в браке

    Tекст: Максим Попов

    В Госдуму предложили законопроект о выплатах за долгий брак, начиная с 30 тыс. рублей за 30 лет совместной жизни, где индексация предусмотрена ежегодно.

    Как сообщило РИА «Новости», депутат от ЛДПР Ярослав Нилов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о материальном поощрении супругов, проживших в браке более 30 лет. В частности, документ предполагает выплату 30 тыс. рублей парам, отмечающим 30-летний юбилей.

    Нилов пояснил, что на данный момент выплаты за долгий брак существуют только в 19 субъектах России и некоторых городах. Однако размеры выплат различаются: где-то вознаграждают только за 50-летний юбилей, а где-то предусмотрены выплаты и за другие круглые даты.

    Законопроектом предусмотрено, что выплаты будут ежегодно индексироваться. Граждане, проживающие в регионах с тяжелыми климатическими условиями и на Крайнем Севере, получат увеличенные выплаты благодаря районному коэффициенту. Предположительно, выплаты будут предоставляться региональными властями за счет субвенций из федерального бюджета.

    Ранее президент Путин подписал закон о дополнительной индексации пенсий на 9,5% для военных пенсионеров с 1 января 2025 года с учетом фактического уровня инфляции.

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    14 февраля 2025, 20:46 • Новости дня
    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

    Хинштейн: Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в Курской области

    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оператор Первого канала Юрий Шолмов получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что съемочная группа Первого канала подверглась атаке с использованием дрона в селе Черкасская Конопелька Суджанского района.

    В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов. Предположительно, он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму, сообщил Хинштейн.

    Он добавил, что Шолмова уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, где после консилиума врачей и по просьбе самого пострадавшего было принято решение о его направлении на лечение в Москву. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное.

    В январе съемочная группа «Известий» попала под удар дрона в Курской области, что привело к ранениям журналистов. До этого возбудили уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов.

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    14 февраля 2025, 15:45 • Новости дня
    ХАМАС назвало дату освобождения российского заложника Труфанова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС освободит россиянина Александра Труфанова из сектора Газа 15 февраля в качестве жеста уважения за поддержку Россией палестинцев.

    Об этом сообщил пресс-секретарь руководства политбюро ХАМАС Тахер ан-Нуну, передает ТАСС.

    «Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев», – сказал ан-Нуну, добавив, что освобождение Труфанова является «знаком уважения позиции России по Палестине».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет продолжать настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой всех заложников из сектора Газа, включая соотечественников Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Израильская сторона подтвердила, что россиянин Александр Труфанов, удерживаемый ХАМАС, жив и будет освобожден на первом этапе сделки с радикальным движением.

    Кремль выразил надежду на выполнение обязательств Израилем и ХАМАС.

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    14 февраля 2025, 00:07 • Новости дня
    Шольц поддержал депортацию мигрантов после наезда на людей в Мюнхене

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за депортацию мигрантов, совершивших преступления, после инцидента в Мюнхене, где автомобиль наехал на толпу людей.

    После инцидента в Мюнхене, когда автомобиль наехал на толпу людей, канцлер Германии Олаф Шольц высказался в поддержку депортации мигрантов, совершивших преступления, передает ТАСС. Шольц подчеркнул, что любой мигрант, не имеющий гражданства и совершающий подобные преступления, должен ожидать депортации.

    Напомним, инцидент произошел в четверг около 10:30 по местному времени. Машина наехала на группу людей на углу улиц Дахауерштрассе и Зайдльштрассе в Мюнхене, всего в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности.

    Полиция задержала подозреваемого, 24-летнего гражданина Афганистана, чье заявление на убежище ранее было отклонено. В квартире задержанного был проведен обыск.

    По данным полиции, пострадали 30 человек, включая детей, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер не исключил, что инцидент мог быть терактом. Генконсульство России пообещало уточнить наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене

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    13 февраля 2025, 23:43 • Новости дня
    Число жертв ДТП в Дагестане выросло до четырех человек

    В Минздраве Дагестана сообщили, что число погибших в ДТП достигло четырех человек

    Tекст: Максим Попов

    В результате ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе Дагестана погибли четверо, восемь пострадавших находятся в стационарах, один из них в тяжелом состоянии.

    Число погибших в результате ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе увеличилось до четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Дагестана. Двое погибли на месте, еще двое скончались в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

    Кроме того, в министерстве сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего в стационарах республики специализированное медицинское лечение получают восемь раненых. Для оказания помощи имеется все необходимое оборудование.

    Трое пострадавших с легкими травмами были отпущены из больницы под амбулаторное наблюдение после оказания им медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером в Дагестане на трассе Р-215 произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем.

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    14 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    Рогов назвал заявление Зеленского о покушении выдумкой

    Рогов усомнился в правдивости заявления Зеленского о покушении и погибших

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Рогов усомнился в правдивости заявления Зеленского о покушении на него в начале конфликта, отметив, что президент Украины не сообщил о погибших и мог бы ранее раскрыть эту информацию.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал заявление украинского президента Владимира Зеленского о покушении на его жизнь выдумкой, сообщает РИА «Новости». Рогов подчеркнул, что Зеленский, пытаясь оставаться в центре западной медиаповестки, прибегает к шокирующим, но вымышленным рассказам.

    В интервью Guardian Зеленский заявлял, что покушение произошло в начале конфликта и что в результате некоторые люди из его офиса погибли. Однако, Зеленский не уточнил, кого именно застрелили. Рогов отметил, что если бы покушение действительно имело место, то Зеленский вряд ли смог бы молчать об этом три года.

    Рогов также выразил сомнение в том, почему ни одна информация о погибших не была предоставлена. «Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его пытались похитить инопланетяне во время визита на Землю», – прокомментировал он.

    Ранее депутат Госдумы Хамитов сравнил жалобы Зеленского на Трампа с поведением капризной школьницы.

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    Эйфория от столь долгожданного сигнала от США и России по разрешению конфликта на Украине вылилась в рост практически всех российских активов. Российская валюта начала резко укрепляться, акции российских компаний, особенно «Русала» и Газпрома, резко пошли вверх. Это хороший сигнал и для инфляции. Однако нефть, наоборот, продолжила резко дешеветь. При этом эксперты предупреждают, что эйфория на рынках скоро закончится, и что тогда будет? Подробности

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    Назначение Тулси Габбард доказывает реальность мира на Украине

    В Вашингтоне гремит административная революция. Президенту Дональду Трампу удалось сломить сопротивление элит и утвердить на важнейшие должности «непроходных» кандидатов. Один из них – Тулси Габбард. Если такой человек, как она, смог возглавить Национальную разведку США, то даже мир на Украине теперь возможен. Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Международное признание Су-57 начинается с Африки

    Стал известен первый иностранный покупатель новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Им стала североафриканская страна Алжир, имеющая давние традиции военно-технического сотрудничества с Россией. Сам факт этой сделки может иметь далекоидущие последствия для всего российского экспорта боевых самолетов. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Формулой мира станет экономический раздел Украины

      Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    • Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

      Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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