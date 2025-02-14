Премьер Украины предложил ЕС полезные ископаемые страны и военную поддержку

Премьер Украины Шмыгаль предложил Евросоюзу полезные ископаемые и военную поддержку

Tекст: Дарья Григоренко

Шмыгаль в статье для Politico отметил, что Украина имеет крупнейшие в Европе запасы урана и лития, а также значительные запасы титана. Он подчеркнул, что Украина способна не только удовлетворить собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран в условиях роста спроса на ядерную энергетику в ЕС, передает ТАСС.

Он также высказал мнение, что украинская армия могла бы стать основой европейских вооруженных сил. Он отметил, что это может укрепить связи Евросоюза с США, которые обсуждают целесообразность сокращения своего военного присутствия за рубежом. Премьер-министр подчеркнул, что украинские вооруженные силы могут предложить Евросоюзу альтернативу американскому военному присутствию.

В пятницу стало известно, что встречу Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене перенесли в последний момент после передачи американцам доработок к проекту соглашения о полезных ископаемых.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуть вложенные в Украину средства через партнерство по минеральным ресурсам. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США обозначил интерес к получению редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть полезных ископаемых находится на неподконтрольных Киеву территориях, и предложил Вашингтону сделку.