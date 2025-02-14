Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а, скорее, рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Бразилия возобновила расследование гибели экс-президента Жуселину Кубичека
O Globo сообщила о возобновлении расследования гибели экс-президента Бразилии Жуселину Кубичека
Администрация Лулы да Силвы приняла решение продолжить расследование гибели Жуселину Кубичека, погибшего в автокатастрофе в 1976 году, причиной которой могла быть механическая поломка.
Газета O Globo сообщает, что администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы решила возобновить расследование обстоятельств гибели Жуселину Кубичека.
Бывший президент Бразилии погиб в автокатастрофе в 1976 году, спустя несколько лет после окончания своего президентского срока. Официально причиной его смерти является несчастный случай, произошедший в результате столкновения автомобиля Кубичека с грузовиком, передает ТАСС.
Однако, как отмечает O Globo, существуют альтернативные версии причин трагедии. Ряд ведомств после предварительной экспертизы допустил, что автомобиль мог потерять управление из-за преднамеренной механической поломки или отравления водителя. Эта версия отличается от официальной позиции, озвученной правительством военной диктатуры в Бразилии.
O Globo также подчеркивает, что гибель Кубичека может быть связана с операцией «Кондор», проводимой американскими спецслужбами. В рамках этой операции в 1970-е годы проводились мероприятия по ликвидации противников военных режимов в странах Южной Америки, включая Бразилию.
В 1976 году умер также бывший президент Бразилии Жуан Гуларт, по официальной версии, от сердечного приступа.
Жуселину Кубичек известен тем, что перенес столицу Бразилии из Рио-де-Жанейро в новый город Бразилиа. Этот проект был реализован под руководством архитекторов Оскара Нимейера и Лусио Косты. Архитектура столицы включает известные сооружения, такие как Дворец Планалту и Дворец Алворада.
Напомним, что в 2024 году в Бразилии произошло обрушение моста Жуселину Кубичека, в результате чего три машины упали в реку Токантинс. Двое водителей получили травмы, один погиб.