Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.7 комментариев
Банкам запретили общаться с клиентами в иностранных мессенджерах
Мишустин объявил о запрете банкам и госслужбам пользоваться иностранными мессенджерами
Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о запрете на использование иностранных мессенджеров для общения с гражданами от лица государственных служб и банков.
Мишустин подчеркнул, что запрет касается всех государственных служб, операторов связи и банков, которые теперь не смогут применять иностранные мессенджеры для прямого общения с клиентами и гражданами, передает ТАСС. «Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», – заявил премьер.
Напомним, правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.
Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15%. В МВД ранее рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.