Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.7 комментариев
В России стартовал онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы»
Совет Евразийского женского форума (ЕЖФ) при Совете Федерации, Государственный фонд «Защитники Отечества» и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ объявили о запуске Всероссийского онлайн-марафона «Подвиг женщин Победы», который продлится до 15 апреля.
Для участия в нем необходимо на своей странице ВКонтакте разместить пост с фото, видео или клип с историей о женщинах вашей семьи с обязательным хештегом #ПодвигЖенщинПобеды, говорится на сайте форума.
Истории и материалы участников марафона представят на выставке в Москве, приуроченной к 80-й годовщине Дня Победы. Председатель Совета ЕЖФ Галина Карелова напомнила о неоценимом вкладе женщин в Великую Победу.
Заместитель министра обороны РФ, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что Россия уникальна, поскольку сохраняет традиционные ценности и многонациональную культуру на протяжении веков. «Женщины – та самая мягкая сила, которая способна благотворно влиять на общество», – считает Цивилева.