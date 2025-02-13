В РПЦ прокомментировали видео с ответом патриарха о патриотизме в церкви

Легойда прокомментировали видео с ответом патриарха о патриотизме в церкви

Tекст: Вера Басилая

Владимир Легойда, глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, прокомментировал появившееся в телеграм-каналах видео с ответом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о патриотизме в Русской православной церкви, передает ТАСС.

Он назвал распространение видео «издержкой кликабельности современного медийного поля» и отметил, что первоначальная версия видео не давала полного представления о разговоре.

Легойда пояснил, что полная версия видео показывает, как один из священников выразил несогласие с употреблением слов «Отечество» и «Родина» с большой буквы в церковных документах, считая это излишне патриотичным. Патриарх Кирилл, в своем ответе на это, аккуратно и деликатно указал, что священник ошибается, отрицает связь между любовью к земному и небесному Отечеству, и подчеркнул значимость патриотизма в церковной жизни.

В ответе патриарх подчеркнул, что подобные мнения о неуместности патриотизма представляют собой отказ от наследия русских святых и ответственности за судьбу страны. Он рекомендовал выступившему священнику серьезно подумать о своих взглядах. Это критическое мнение патриарх Кирилл считает привычным и заявляет о необходимости учитывать историческое и духовное наследие.

Патриарх Кирилл иронично ответил на критику священника Алексея Шляпина, который призвал сосредоточиться на духовной миссии церкви вместо патриотизма.