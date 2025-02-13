Грузия напомнила ЕС о требованиях эскалации с Россией

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«С февраля 2022 года получали требования Брюсселя об эскалации с Россией – ввести двусторонние санкции, закрыть границы, перекрыть небо. Никого не интересовало, что последовало бы за этим», – заявил он.

«А если бы дело пошло плохо? Чтобы мы получили? Что делает Брюссель спустя три года после начала войны?», – задался вопросом глава высшего законодательного органа Грузии.

«Публичные заявления на Х. Вот то, на что нам надо было надеяться?!», – сказал Шалва Папуашвили.

Грузия участвует во всех международных санкциях против России, но не вводила двусторонние, руководствуясь национальными интересами.