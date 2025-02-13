Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Грузия напомнила ЕС о требованиях эскалации с Россией
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, на фоне заявлений Верховного комиссара ЕС Каи Каллас о продолжении Европой помощи Украине после переговоров президентов России и Америки, напомнил о требованиях к его стране идти на эскалацию с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«С февраля 2022 года получали требования Брюсселя об эскалации с Россией – ввести двусторонние санкции, закрыть границы, перекрыть небо. Никого не интересовало, что последовало бы за этим», – заявил он.
«А если бы дело пошло плохо? Чтобы мы получили? Что делает Брюссель спустя три года после начала войны?», – задался вопросом глава высшего законодательного органа Грузии.
«Публичные заявления на Х. Вот то, на что нам надо было надеяться?!», – сказал Шалва Папуашвили.
Грузия участвует во всех международных санкциях против России, но не вводила двусторонние, руководствуясь национальными интересами.