Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
В Адыгее пресекли незаконный оборот этилового спирта
Жителя КБР заподозрили в незаконной перевозке 24 тыс. литров спирта в Адыгее, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг.
МВД и ФСБ в Адыгее пресекли деятельность 50-летнего мужчины из Кабардино-Балкарии, он подозревается в организации незаконной перевозки 24 тыс. литров этилового спирта, указала Волк в своем Telegram-канале.
Уголовное дело расследуется по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».
Инцидент произошел в декабре прошлого года. По имеющимся данным, подозреваемый приобрел и организовал перевозку этилового спирта без соответствующих разрешительных документов. На базе сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобильную цистерну и более 400 пластиковых канистр с 95% спиртом.
Эксперты-криминалисты республиканского МВД подтвердили состав изъятой продукции. В рамках возбужденного уголовного дела следователи выясняют каналы поступления спирта, места его реализации и другие детали противоправной деятельности.
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