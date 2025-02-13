В Адыгее пресекли незаконный оборот этилового спирта

Tекст: Алексей Дегтярев

МВД и ФСБ в Адыгее пресекли деятельность 50-летнего мужчины из Кабардино-Балкарии, он подозревается в организации незаконной перевозки 24 тыс. литров этилового спирта, указала Волк в своем Telegram-канале.

Уголовное дело расследуется по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

Инцидент произошел в декабре прошлого года. По имеющимся данным, подозреваемый приобрел и организовал перевозку этилового спирта без соответствующих разрешительных документов. На базе сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобильную цистерну и более 400 пластиковых канистр с 95% спиртом.

Эксперты-криминалисты республиканского МВД подтвердили состав изъятой продукции. В рамках возбужденного уголовного дела следователи выясняют каналы поступления спирта, места его реализации и другие детали противоправной деятельности.

Ранее в Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за проведение раскопок, которые привели к утрате исторической ценности культурного слоя.