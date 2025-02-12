За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Телеведущий Соловьев стал мастером спорта
Телеведущий Соловьев стал мастером спорта России по практической стрельбе
Журналист Владимир Соловьев был удостоен звания мастера спорта России по практической стрельбе.
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев получил звание мастера спорта России по практической съемке. В своем сообщении Дегтярев поздравил Соловьева с этим достижением.
Дегтярев также отметил, что Соловьев заслужил это почетное звание благодаря своему мастерству в дисциплине, которое считается наивысшим приближением к реальным боевым условиям. Практическая стрельба требует от спортсменов скорости, меткости и умения быстро перемещаться, что делает ее одной из самых динамичных стрелковых дисциплин.