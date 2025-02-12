  • Новость часаПесков: Освобожденный в обмен на Фогеля россиянин вернется на Родину в ближайшие дни
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    Маск потребовал пересмотра роли НАТО
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    9 комментариев
    12 февраля 2025, 14:10 • Новости дня

    Лавров сообщил о подготовке ЕС нового пакета санкций против России

    Лавров: ЕС готовит 16-й пакет санкций на фоне экономического спада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз готовит новый, 16-й пакет санкций против России, несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию в странах объединения.

    Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом заявил, что Европейский союз готовит 16-й пакет санкций против России, передает ТАСС. Он отметил, что такие меры предпринимаются на фоне плачевного состояния экономики ЕС.

    Министр подчеркнул, что «резко возросла стоимость российского газа, других энергоносителей, которые долгие десятилетия благодаря своей доступности обеспечивали экономический подъем прежде всего Германии, других лидеров Евросоюза, но и всей так называемой единой Европы».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, в Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

    12 февраля 2025, 08:31 • Новости дня
    Володин сыронизировал о разрешении использовать в пищу мучного червя в ЕС

    Володин назвал использование мучного червя в пищу в ЕС последствием санкций

    Володин сыронизировал о разрешении использовать в пищу мучного червя в ЕС
    @ Anna Ross/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе начали применять в пищевой промышленности порошок из личинок мучного червя, включая его в состав хлеба, сыра и макарон, что является последствием санкционной политики Запада против России, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

    Новый закон Евросоюза об использовании в пищевой промышленности порошка из личинок желтого мучного червя, известного как хрущак, вызвал саркастические замечания со стороны Вячеслава Володина.

    «Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус – мучной хрущак», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Володин связал такое решение с последствиями санкционной политики Запада против России. По его словам, антироссийские санкции привели к краху экономики в Европе, закрытию производств и серьезным проблемам в агропромышленности, протестам фермеров против высоких налогов.

    Спикер парламента отметил, что вместо помощи местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червями, «личинками Урсулы». Он также написал, что никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням.

    «В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб», – подытожил Володин.

    В ЕС вступил в силу регламент, позволяющий использовать порошок из личинок желтого мучного червя в продуктах питания на территории стран Евросоюза.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

    В Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    11 февраля 2025, 15:08 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике

    СВР сообщила о подготовке Украиной антироссийских провокаций при участии Запада

    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы планируют провести антироссийские акции с участием западных кураторов, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации уведомило о готовящихся действиях украинских спецслужб при поддержке западных кураторов, передает РИА «Новости». По полученным данным, в ближайшее время планируется серия резонансных антироссийских провокаций.

    По информации СВР, Киев намерен подорвать иностранное судно в акватории Балтики и возложить ответственность за это на Россию. Для реализации плана спецслужбы Украины собираются использовать мины российского производства, находящиеся в их распоряжении. Цель провокаций – подтолкнуть НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море.

    Кроме того, Киев вместе с европейскими спецслужбами разрабатывает планы нападений на представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, скрывающихся за границей от правосудия, сообщили в СВР. В качестве исполнителей планируется привлечение выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, которым обещают вознаграждение до 20 тыс. долларов. Исполнителям, в случае ареста, предписано возлагать вину на российские спецслужбы.

    В сентябре СВР сообщила о планах Киева инсценировать ракетный удар по детскому учреждению,  также в СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

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    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    11 февраля 2025, 20:35 • Новости дня
    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе

    Глава Пентагона Хегсет: США не намерены сокращать свои войска в Европе

    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе
    @ Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты пока не собираются уменьшать свое военное присутствие в Европе, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

    «В настоящее время нет никаких планов по сокращению», – цитирует Хегсета ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон может изучить возможность изменения численности американских солдат в Европе после урегулирования на Украине.

    Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

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    12 февраля 2025, 09:12 • Новости дня
    В Европе задумались о введении потолка цен на газ
    В Европе задумались о введении потолка цен на газ
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия изучает возможность введения временного потолка цен на газ в рамках плана «чистой промышленности» и в ответ на жесткие меры США, пишет Financial Times.

    По данным газеты, ЕК рассматривает возможность временного введения ограничений на цены на газ в ЕС, передает РИА «Новости».

    Знакомые с ситуацией источники сообщают, что это решение связано с недавним значительным ростом стоимости газа в ЕС до рекордных уровней по сравнению с США.

    При этом такое решение вызывает критику у промышленных групп, которые опасаются, что подобные меры могут подорвать доверие к европейскому рынку.

    На текущий момент уровень запасов газа в европейских хранилищах составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Между тем стоимость газа в Европе выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

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    11 февраля 2025, 16:41 • Новости дня
    Компания Бекхэма зарегистрировала товарный знак в России
    Компания Бекхэма зарегистрировала товарный знак в России
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания футболиста Дэвида Бекхэма DB Ventures зарегистрировала товарный знак David Beckham в России, под которым планируется выпускать текстильные изделия, включая покрывала для мебели и спальные конверты для новорожденных.

    Заявка на регистрацию была подана 21 июня 2024 года, а официально зарегистрирована 7 февраля текущего года, передает ТАСС.

    Согласно данным из базы Роспатента, под брендом David Beckham в России могут производиться такие изделия, как покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорожденных, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни.

    Ранее в России был зарегистрирован товарный знак немецкого производителя ликера Jаgermeister, который покинул российский рынок в ноябре 2022 года.

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    11 февраля 2025, 21:38 • Новости дня
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Владимира Зеленского о планах предложить Москве прямой обмен территориями.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавние заявления главы Украины Владимира Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией. Она отметила, что «в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

    «Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», – написала Захарова.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. Однако он уточнил, что пока не определился, какую именно часть территории он хотел бы получить от России в обмен.

    Напомним, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 59 550 военнослужащих. Российский военкор Евгений Поддубный отмечал, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».

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    11 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Экс-глава «АвтоВАЗа» объяснил важность рынка России для западных автобрендов

    Экс-глава «АвтоВАЗа» Андерссон спрогнозировал возвращение зарубежных автобрендов в Россию

    Экс-глава «АвтоВАЗа» объяснил важность рынка России для западных автобрендов
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель «АвтоВАЗа» Бу Андерссон выразил уверенность в том, что европейские, американские, южнокорейские и японские автомобильные бренды не потеряли интереса к российскому рынку и в конечном итоге вернутся.

    «Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», – заявил Андерссон, передает «Комменсантъ».

    По его словам, российский рынок слишком велик, чтобы его игнорировать, особенно в долгосрочной перспективе. Андерссон отметил, что, если бренды останутся в стороне слишком долго, они рискуют потерять свои позиции и уступить их более энергичным конкурентам, что может отразиться не только на российском, но и на мировом рынке.

    Он также подчеркнул, что предсказать точные сроки возвращения или форму, в которой бренды вернутся, сейчас сложно. Это может зависеть от различных факторов, включая международные отношения и экономические условия.

    Ранее японская компания Suzuki не исключила возможность возобновления продаж на российском авторынке в будущем. Агентство DPA писало, что BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления поставок японских и европейских автомобилей в Россию, отметив, что официальных заявлений от автопроизводителей пока не последовало.

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    11 февраля 2025, 15:53 • Новости дня
    Названо количество мазута на пострадавшем в порту Усть-Луга танкере Koala

    Минтранс: Специалисты прорабатывают откачку 130 тыс. тонн мазута с танкера Koala в Усть-Луге

    Названо количество мазута на пострадавшем в порту Усть-Луга танкере Koala
    @ t.me/drozdenko_au_lo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос откачки около 130 тыс. тонн мазута с иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга, сообщили в Минтрансе.

    По информации Минтранса, на борту танкера находится около 130 тыс. тонн мазута, в настоящий момент специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос его откачки – для этого в порт доставили насосы из Мурманска, передает ТАСС.

    Оборудование разгрузили и проверяют его готовность. Параллельно специалисты осматривают танкер и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии, а так как в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега.

    Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга на танкере «Коала» повреждено машинное отделение во время запуска двигателя, экипаж эвакуирован.

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    11 февраля 2025, 14:46 • Новости дня
    «Русский дом» в Баку заявил о приостановке деятельности

    «Русский дом» в Баку приостановил работу по требованию МИД Азербайджана

    «Русский дом» в Баку заявил о приостановке деятельности
    @ Кямаля Алиева/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Русский дом» в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана, заявили в организации.

    В официальном заявлении представительства Россотрудничества в Баку говорится, что меры по приостановлению деятельности связаны с требованиями со стороны азербайджанского МИД, передает ТАСС.

    Ранее в столице Азербайджана начался процесс демонтажа надписей на здании «Русского дома», где располагается Российский информационно-культурный центр.

    Кремль счел недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку, о чем заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Азербайджан решил закрыть «Русский дом» из-за якобы предположительных нарушений местного законодательства.

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    11 февраля 2025, 15:59 • Новости дня
    СК сообщил о новых фактах издевательств над пленными россиянами на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов, что является нарушением Женевской конвенции.

    Следователи СК России зафиксировали новые факты издевательств над российскими военнопленными со стороны вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Пресс-служба ведомства подтвердила, что полученные данные свидетельствуют о систематическом нарушении украинской стороной Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

    Как уточнили в СК, российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сообщили следователям о применении к ним физического насилия со стороны украинских боевиков. По их словам, члены украинских вооруженных формирований совершали такие преступления, получая от этого удовольствие.

    Один из военнослужащих рассказал, что после ранения в ближнем бою, он был захвачен в плен, где в СИЗО Харькова ему причиняли телесные повреждения. Там же его принуждали подписывать документы, дискредитирующие ВС России, и вступать в ряды территориальной обороны Украины. Другого пленного держали в яме и пытали, требуя сведения о российских вооруженных силах.

    Все данные, полученные следствием, будут приобщены к уголовному делу, возбужденному против украинских военных по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 356 УК РФ, касающейся применения запрещенных в вооруженном конфликте средств и методов.

    Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

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    12 февраля 2025, 11:07 • Новости дня
    Датская разведка предупредила о возможном «нападении» России на НАТО

    Politico: Датская разведка заявила что Россия может начать войну в Европе через пять лет

    Датская разведка предупредила о возможном «нападении» России на НАТО
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Датская служба разведки заявила, что Россия якобы может начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет, если воспримет НАТО как слабую организацию, пишет Politico.

    Датская служба военной разведки (DDIS) предупредила, что Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе в течение пяти лет. Это произойдет в случае, если Москва сочтет НАТО ослабленным в военном или политическом плане, «если Россия посчитает, что США не могут или не будут поддерживать европейские страны НАТО в войне с Россией», – говорится в отчете, обнародованном во вторник, пишет Politico,

    В документе подчеркивается, что Россия якобы наращивает свои военные возможности для подготовки к возможной войне с НАТО.

    Обновленная оценка угроз DDIS появилась в связи с ожиданием окончания конфликта на Украине

    Издание пишет, что предполагаются три сценария, которые могут произойти, если конфликт на Украине прекратится или заморозится, исходя из предположения, что Россия «не имеет возможности вести войну с несколькими странами одновременно».

    В обновленном прогнозе угроз DDIS также рассматривается возможность, что Россия через шесть месяцев после окончания конфликта на Украине «может начать локальную войну с приграничной страной». Затем, в течение двух лет она «может начать региональную войну в Балтийском море», а через пять лет – крупномасштабное «нападение на Европу», если Соединенные Штаты не вмешаются.

    Вместе с тем, пишет издание, отчет не учитывает возможное увеличение оборонных возможностей НАТО.

    Пентагон сообщал, что американский министр обороны Пит Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

    Хегсет заявил, что Соединенные Штаты пока не собираются уменьшать свое военное присутствие в Европе.

    Между тем, в докладе Европейской счетной палаты сообщалось, что государства ЕС в случае конфликта не смогут оперативно перебрасывать войска внутри ЕС.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что страны Евросоюза не смогут самостоятельно защищать себя без помощи США, отметив важность их участия для европейской обороны.

    Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

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    12 февраля 2025, 12:46 • Новости дня
    Парламент Армении одобрил старт процесса вступления в Евросоюз
    Парламент Армении одобрил старт процесса вступления в Евросоюз
    @ Christian Charisius/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС, поддержав его 63 голосами, заявил спикер Ален Симонян.

    Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, передает ТАСС.

    За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата.

    Решение парламента открывает путь для дальнейших обсуждений и проработки деталей, необходимых для интеграции страны в ЕС.

    Несмотря на положительное решение парламента, процесс вступления в Евросоюз может занять длительное время и потребовать выполнения ряда требований с обеих сторон, включая политические и экономические реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стремление Еревана в Европейский союз и подчеркнул выгоды от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а в Армении заявили об отсутствии намерения покидать ЕАЭС.

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    11 февраля 2025, 20:04 • Новости дня
    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний

    Политолог Журавлев: Калужской области удалось сохранить внушительные темпы развития и промышленный потенциал в условиях санкций

    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После начала действия антироссийских санкций экономика Калужской области находилась под большим давлением. Однако команда губернатора Владислава Шапши, представителя нового поколения управленцев, сумела решить многие возникшие проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

    «Калужская область сегодня – это активно развивающийся регион, занимающий четвертое место по росту экономики в стране. Добиться подобного положения дел было нелегко. И действующий губернатор региона Владислав Шапша внес колоссальный вклад в достижение местной промышленностью впечатляющих результатов», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

    «Регион всегда был производственным центром. Причем до ввода западных санкций здесь были сосредоточены колоссальные производственные мощности западных компаний. И вот фирмы ушли, заводы остались, тысячи рабочих мест оказались под угрозой. Но властям области удалось сделать невозможное: сохранить промышленный потенциал», – отмечает он.

    «В кратчайшие сроки были найдены новые рынки сбыта, заменены ушедшие из России иностранные партнеры. При этом были запущены и абсолютно новые для региона производства. Параллельно с этим в области развивалось сельское хозяйство, модернизировалась транспортная сеть. На этом фоне выросла и инвестиционная привлекательность субъекта», – подчеркивает собеседник.

    «Важно отметить, что Шапша является представителем нового поколения российских управленцев. Тот факт, что его руководство Калужской областью оказалось успешным, говорит об успешности кадровой политики главы государства, которую Владимир Путин логично развивает с самого начала своего президентства», – рассуждает эксперт.

    «Интересно, что в нашей стране удалось создать по-настоящему качественную систему подготовки кадров для госаппарата. Молодые управленцы сумели с честью провести свои регионы через пандемию, шквал западных санкций и начало СВО. Президенту удалось взрастить поколение патриотов, готовых работать на благо развития своего государства», – заключил Журавлев.

    Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Во время беседы глава региона обратил внимание, что все предприятия иностранных автопроизводителей в субъекте успели возобновить работу после перехода под контроль отечественных инвесторов. Таким образом властям удалось обновить кластер, объединяющий 30 предприятий и предоставляющий работу десяти тыс. человек.

    «Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, еще больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу», – обратился к Путину Шапша по итогам встречи.

    Глава государства, в свою очередь, отметил, что у нынешнего губернатора региона многое получается, но у региона имеются и проблемы. Например, он вспомнил о более 200 свалках, а также о перегруженности городского транспорта. Президент пообещал главе субъекта помочь с решением этих вопросов.

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    12 февраля 2025, 01:44 • Новости дня
    В Европе заявили о множестве возможностей для ужесточения санкций против России

    Европейский чиновник не исключил ужесточения санкций против России в рамках плана США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти не имеют четкого плана по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон рассматривает предложения союзников, включая ужесточение санкций против России, сообщает Fox News со ссылкой на европейского чиновника.

    Чиновник подчеркнул, что все предложения от союзников находятся в стадии рассмотрения, решение примет Белый дом. «Все еще имеется множество возможностей для ужесточения санкций», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Европейский чиновник отметил, что, по мнению западных стран, предстоящие переговоры Вашингтона, Москвы и Киева окажутся весьма сложными и напряженными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что США хотели представить свой план по разрешению кризиса на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.

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    11 февраля 2025, 14:45 • Новости дня
    Посол Израиля прибыла в МИД России для переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Израиля в России Симона Гальперин прибыла в здание МИД на Смоленской площади для проведения встречи с российской стороной.

    Гальперин прибыла в здание Министерства иностранных дел России, расположенное на Смоленской площади, для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В настоящий момент содержание встречи с российской стороной не раскрывается, подробности станут известны позже.

    Ранее во вторник посол США в Москве Линн Трейси посетила Министерство иностранных дел России на Смоленской площади.

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    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией
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    Украина переходит на американский СПГ с конкретной целью

    Украина готова покупать американский СПГ и предоставить свои мощности для хранения газа как США, так и европейцам. Киеву важно показать свою значимость для тех, кто его финансирует, чтобы денежный канал не опустел. Как Украина собралась покупать газ у США без необходимой инфраструктуры и почему ее подземные хранилища никому не нужны? Подробности

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    Зеленский недаром испугался молитв

    Национальный молитвенный завтрак в США стал причиной грандиозного скандала на Украине. Владимира Зеленского на это мероприятие не пригласили, поэтому он отчитал тех представителей власти, кто молитвенный завтрак все-таки посетил. У Зеленского есть причина, чтобы реагировать на молитвы, как бесу: сейчас ему по-настоящему страшно. Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Макрон дал повод посмеяться над французским искусственным интеллектом

    Поистине наполеоновские планы озвучил президент Франции – его страна, как и Европа в целом, хочет включиться в глобальную гонку за лидерство в разработке искусственного интеллекта (ИИ). Впрочем, первая же попытка французов создать собственный ИИ обернулась позором. О чем идет речь и каков реальный потенциал Франции в данной области? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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