Лавров: ЕС готовит 16-й пакет санкций на фоне экономического спада

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом заявил, что Европейский союз готовит 16-й пакет санкций против России, передает ТАСС. Он отметил, что такие меры предпринимаются на фоне плачевного состояния экономики ЕС.

Министр подчеркнул, что «резко возросла стоимость российского газа, других энергоносителей, которые долгие десятилетия благодаря своей доступности обеспечивали экономический подъем прежде всего Германии, других лидеров Евросоюза, но и всей так называемой единой Европы».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, в Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.