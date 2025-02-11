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Тбилиси отказался выполнять призыв Совета Европы о новых выборах в парламент
Тбилиси отказался выполнять призыв Конгресса местных и региональных властей Совета Европы провести новые выборы в парламент из-за непризнания оппозицией поражения во время голосования 26 октября 2024 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе заявил, что с подобными призывами европейские политики пусть обращаются к собственным гражданам.
«Мы не хотим выполнять чьих-то указаний. Это время завершилось. 70 лет нам указывала Москва. Все, больше указания из других столиц мы не будем выполнять, если они не отвечают интересам народа Грузии», – сказал он.
Арчил Гордуладзе заявил, что все должны признать итоги выборов в парламент 26 октября 2004 года, которые «были демократичными».
«А с призывами и требованиями пусть обращаются к гражданам тех стран, паспорта которых они имеют», – сказал он.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы предложил Грузии «подготовить почву для проведения свободных и справедливых повторных выборов на национальном уровне», а также отложить намеченные на октябрь выборы в органы местного самоуправления Грузии.
В марте Конгресс проведет дебаты по Грузии.