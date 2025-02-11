ВСУ нанесли удар по картинной галерее в Новой Каховке

В Новой Каховке под удар ВСУ попали картинная галерея и городской музей

Tекст: Жанна Жилина

Здание картинной галереи и городской музей в Новой Каховке попали под удар украинских войск, сообщил Гура в своем Telegram-канале. По словам главы администрации города, удар также затронул парк Славы, что привело к значительным повреждениям.

«Киевский режим беспощадно наносит удары по Новой Каховке. В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая картинную галерею и музей города, а также парк Славы», – написал он.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены кровли зданий, выбиты окна и разрушены фасады, множество деревьев в парке повалено. Несмотря на разрушения, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Глава города подчеркнул, что подобные удары подчеркивают наглость и жестокость агрессии, направленной против мирных жителей и культурных объектов.

Напомним, в январе ВСУ атаковали оптовые склады в Новой Каховке Херсонской области, были повреждены шесть помещений. Кроме того, ВСУ нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке.