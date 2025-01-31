История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировых войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.0 комментариев
ВСУ нанесли удар по складам в Новой Каховке
ВСУ атаковали шесть складов в Новой Каховке
ВСУ атаковали оптовые склады в Новой Каховке Херсонской области, повреждены шесть помещений, сообщил глава городского округа Виталий Гура.
Виталий Гура сообщил, что в результате атаки повреждены шесть складских магазинов. Он отметил, что обошлось без пострадавших и жертв, передает ТАСС.
В результате удара возник пожар, сотрудники МЧС его ликвидировали. Гура подчеркнул, что спасательные службы работали в усиленном режиме для минимизации последствий происшествия. В своем сообщении он добавил, что удар был массированным и нацеленным на оптовые склады на УПТК.
Ранее в Херсонской области была повреждена линия электропередачи в результате обстрела Вооруженными силами Украины, что оставило три округа без света.