ВСУ нанесли удар по складам в Новой Каховке

ВСУ атаковали шесть складов в Новой Каховке

Tекст: Вера Басилая

Виталий Гура сообщил, что в результате атаки повреждены шесть складских магазинов. Он отметил, что обошлось без пострадавших и жертв, передает ТАСС.

В результате удара возник пожар, сотрудники МЧС его ликвидировали. Гура подчеркнул, что спасательные службы работали в усиленном режиме для минимизации последствий происшествия. В своем сообщении он добавил, что удар был массированным и нацеленным на оптовые склады на УПТК.

Ранее в Херсонской области была повреждена линия электропередачи в результате обстрела Вооруженными силами Украины, что оставило три округа без света.