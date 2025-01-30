Атака ВСУ оставила три округа Херсонской области без электричества

Атака ВСУ оставила без электричества три округа Херсонской области

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, в Херсонской области была повреждена линия электропередачи в результате обстрела Вооруженными силами Украины. Из-за этого инцидента произошло аварийное отключение электроснабжения в Скадовском, Каланчакском и Голопристанском муниципальных округах.

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о последствиях атаки в своем Telegram-канале, заявив: «В результате обстрела повреждены линии электропередачи, что привело к аварийному отключению электроснабжения в Скадовском, Каланчакском и Голопристанском муниципальных округах».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке. Ранее в результате атаки дрона на автомойку в Новой Каховке пострадали три человека. Также сообщалось, что пенсионерка погибла при атаке FPV-дрона в Херсонской области.