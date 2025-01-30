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Атака ВСУ оставила три округа Херсонской области без электричества
Атака ВСУ оставила без электричества три округа Херсонской области
Повреждение линий электропередачи в Херсонской области привело к отключению света в трех округах после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Как передает ТАСС, в Херсонской области была повреждена линия электропередачи в результате обстрела Вооруженными силами Украины. Из-за этого инцидента произошло аварийное отключение электроснабжения в Скадовском, Каланчакском и Голопристанском муниципальных округах.
Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о последствиях атаки в своем Telegram-канале, заявив: «В результате обстрела повреждены линии электропередачи, что привело к аварийному отключению электроснабжения в Скадовском, Каланчакском и Голопристанском муниципальных округах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке. Ранее в результате атаки дрона на автомойку в Новой Каховке пострадали три человека. Также сообщалось, что пенсионерка погибла при атаке FPV-дрона в Херсонской области.