Лолита сообщила об отмене концерта в Томске

Певица Лолита сообщила об отмене запланированного концерта в Томске

Tекст: Вера Басилая

Певица Лолита сообщила в своем Telegram-канале, что концерт в Томске, запланированный на 13 февраля, отменен. Она заявила, что причиной стала неоплаченная аренда, хотя все необходимые платежи были выполнены.

«Из всех концертов на этот месяц февраль остался один – Красноярск», – рассказала певица.

Певица ранее собиралась обратиться в Следственный комитет в связи с действиями общественников, мешающих проведению ее выступлений.

Ранее был отменен концерт в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, а мероприятие в Новокузнецке оказалось под угрозой срыва.

До этого певица Лолита Милявская сравнила запреты на свои концерты с тюремным заключением и пошутила о возможном переходе в шансон.

Отмену ее концертов связывают с участием певицы в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.