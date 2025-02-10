Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Более 9 тыс. команд присоединились к проекту «80 добрых дел к Победе»
Активные педагоги запустили проект «80 добрых дел к Победе» с участием 9 тыс. команд
Проект «80 добрых дел к Победе» привлек более 9 тыс. команд из всех регионов России, целью которого является проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.
Педагоги, участвующие в Форуме классных руководителей, инициировали проект «80 добрых дел к Победе». На платформе Сферум участники планируют провести 80 мероприятий, приуроченных к Победе в Великой Отечественной войне. Проект стартовал 1 февраля и завершится 30 апреля 2025 года. Итоги подведут в мае, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Организаторы отмечают, что проект охватывает различные направления, включая историческую память, поддержку ветеранов, использование цифровых технологий для сохранения памяти, патриотическое воспитание, сохранение памятников, творчество, волонтерство и научные проекты. Особенностью проекта является возможность открытой заявки, что позволяет любому желающему присоединиться в любое время.
Амбассадор ФКР 2023 из Татарстана Татьяна Мадиева, подчеркнула важность и вдохновляющий характер проекта. Она отметила, что участники активно делятся своими добрыми делами в онлайне, организуют викторины и флешмобы, посвященные Великой Отечественной войне.
Организатор проекта Никита Шамис из Петербурга и модератор проекта Алексей Удот из Ростовской области также подчеркнули значимость намеченных мероприятий в воспитании патриотизма и формировании активной гражданской позиции у молодежи. По их словам, проект способствует развитию ответственности и стремления к позитивным изменениям в обществе.
Учитель из Курской области Алина Панченкова, отметила, что проект позволяет учащимся глубже проникнуть в историю, вызывая чувство гордости за подвиги предков. Она подчеркнула важность возрождения уникальных историй, ранее неизвестных широкой аудитории.