Хоккеисты Туркмении устроили драку с командой Гонконга

Туркменские хоккеисты напали на соперников из Гонконга после матча на Азиатских играх

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», после матча группового этапа зимних Азиатских игр между сборными Туркмении и Гонконга, закончившегося победой Гонконга со счетом 5:1, произошел инцидент.

Во время традиционных послематчевых рукопожатий хоккеисты Туркмении Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов устроили драку с игроками команды Гонконга. Нападение привело к выписке большого штрафа «5+20» всем трем зачинщикам конфликта.

Несмотря на инцидент, игроки сборной Гонконга отделались легкими травмами. Однако двоих хоккеистов, чьи имена не разглашаются, направили на осмотр в больницу для дополнительного обследования. SF&OC выразил обеспокоенность по поводу безопасности своих спортсменов и обратился к организаторам Игр с просьбой принять необходимые дисциплинарные меры в отношении туркменских хоккеистов.

Зимние Азиатские игры проходят в Харбине, Китай, с 7 по 14 февраля, и инцидент вызывает обеспокоенность относительно безопасности участников соревнований. Глава делегации Гонконга на Играх подал жалобу в Международную федерацию хоккея и Олимпийский совет Азии с требованием дисциплинарного вмешательства.

Ранее российский вратарь Игорь Шестеркин стал участником драки с Брэди Ткачуком в матче между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавы Сенаторз».

В начале января матч НХЛ между «Вашингтоном» и «Ванкувером» начался с массовой драки, в которой приняли участие все игроки на льду.