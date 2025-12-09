Кобахидзе назвал «нападением на народ и власть» заявления посла Британии о проблемах с демократией в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Суверенная, имеющая достоинство британская бюрократия так не повела бы себя, как ведет британский посол, – сказал председатель грузинского кабмина. – Это нападение на народ Грузии и избранное им правительство».

По его словам, можно вспомнить заявления экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о «существенном влиянии Deep State на британские власти». Ираклий Кобахидзе назвал такое положение дел в Великобритании «трагичным».

«Речь идет о Великобритании, Англии, традиционной колыбели идеи демократии и правового государства», – заявил премьер-министр Грузии, призвавший посла извиниться.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о гибридной операции Великобритании против его страны, к которой подключился посол Гарет Уорд. По его словам, «возмутительно, когда посол лично участвует в распространении дезинформации и лжи, тем более при общении со студентами. Это вдвойне вызывает озабоченность, так как он «промывает мозги студентам».

«Налицо политическая кампания с участием британского посла против правительства Грузии, гибридная операция против Грузии», – заявил Шалва Папуашвили.

Во время встречи со студентами Уорд обвинил власти Грузии в «недемократическом давлении на оппозицию и гражданское общество».