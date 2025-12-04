Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Вице-президент индийского телеканала удивилась отсутствию эффекта санкций в Москве
Вице-президент телеканала India Today Калли Пури отметила атмосферу зимней Москвы и удивилась отсутствию влияния западных санкций на город.
По словам Пури, в российской столице царит праздничная атмосфера с новогодней иллюминацией, украшенными елками и большими празднествами, передает ТАСС.
«И это мечта – быть в Москве в это время года, когда все, как в зимней сказке, с новогодней иллюминацией, елками, украшениями и празднествами. И ты удивляешься: а где санкции?», – сказала она.
Журналистка India Today Гита Мохан, бравшая интервью у президента России Владимира Путина перед его визитом в Индию, напомнила, что российский президент, услышав комплимент Пури о столице, в ответ предложил ей остаться в Москве еще на две недели. На это Пури в шутку заявила: «У меня приказ президента, так что пока-пока!».
Ранее индийская журналистка Мохан назвала интервью с Путиным «беседой мечты».