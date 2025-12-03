Tекст: Ольга Иванова

Запад прилагает все усилия, чтобы не допустить восстановление членства России в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия, передает РИА «Новости». Как сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин, это стало для западных стран идеей фикс. Представитель отметил, что для достижения цели используются все возможные ресурсы, включая юридические механизмы.

Он также заявил, что западные страны не гнушаются ни использованием юридических лакун, ни вольной трактовкой или даже прямым игнорированием основополагающих документов организации, включая Конвенцию о запрещении химического оружия и правила проведения КГУ.

На прошедшей с 24 по 28 ноября 30-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО состоялось голосование по избранию членов исполнительного совета с 12 мая 2026 года. России не удалось восстановить членство в этом органе, несмотря на предпринятые усилия.

