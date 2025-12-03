Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Постпред России заявил о блокировке возвращения России в исполсовет ОЗХО
Россия не смогла вернуть место в исполнительном совете ОЗХО из-за активных действий западных стран, использовавших правовые уловки при голосовании, заявил постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.
Запад прилагает все усилия, чтобы не допустить восстановление членства России в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия, передает РИА «Новости». Как сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин, это стало для западных стран идеей фикс. Представитель отметил, что для достижения цели используются все возможные ресурсы, включая юридические механизмы.
Он также заявил, что западные страны не гнушаются ни использованием юридических лакун, ни вольной трактовкой или даже прямым игнорированием основополагающих документов организации, включая Конвенцию о запрещении химического оружия и правила проведения КГУ.
На прошедшей с 24 по 28 ноября 30-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО состоялось голосование по избранию членов исполнительного совета с 12 мая 2026 года. России не удалось восстановить членство в этом органе, несмотря на предпринятые усилия.
