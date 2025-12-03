В Минстрое стартовала стажировка участников программы «Время героев»

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что встречу с будущими специалистами провел министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который отметил значимость их вклада.

«Участие в программе «Время героев» является результатом вашей беззаветной службы Родине. Присоединяюсь ко всем уже озвученным в ваш адрес поздравлениям. В рамках стажировки в Минстрое России мы познакомим вас с основными направлениями деятельности центрального органа исполнительной власти, от функционирования которого в том числе зависит качество жизни людей в нашей стране», – подчеркнул Файзуллин.

Министерство активно участвует в восстановлении воссоединенных регионов: благодаря совместным усилиям федеральных органов и региональных властей удалось реконструировать более 24 тыс. объектов и построить 271 новый объект. На встрече обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», нацеленного на исполнение президентского указа № 309.

С начала 2025 года введено в эксплуатацию более 83,5 млн кв. м жилья, обустроено свыше 4,5 тыс. общественных территорий, а 73,2 тыс. человек переселены из аварийного жилья площадью почти 1,3 млн кв. м. В обсуждении участвовали замминистра Алексей Ересько, директор департамента стратегических проектов Алексей Бондарев, замдиректора департамента развития ЖКХ Федор Козлов и представители подведомственных структур.

Основные темы встречи – возведение специальных объектов, модернизация ЖКХ и реализация инфраструктурных инициатив. За время стажировки участники узнают, как работают департаменты и подведомственные структуры Минстроя, а также посетят строительные объекты и профильные выставки. На стажировку в Минстрое зачислены 14 участников программы.