Пашинян назвал причину бедности в Армении
Пашинян назвал отсутствие навыков у людей причиной бедности в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, высказал мнение, что причиной бедности в стране является не нехватка рабочих мест, а недостаточный уровень навыков у малоимущих.
По его словам, решить проблему бедности можно с помощью труда, однако этого недостаточно без соответствующей профессиональной квалификации, передает РИА «Новости».
Пашинян отметил, что в республике существуют случаи, когда у людей есть работа, но они все равно остаются бедными, поскольку не обладают необходимыми навыками для повышения дохода. В этом контексте он призвал уделять внимание вопросам образования, подчеркивая: если труд не приносит выгоды, стоит вернуться к учебе.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас подписали во вторник новую стратегическую повестку, в соответствии с которой Евросоюз щедро инвестирует в республику для поддержания устойчивого развития во многих сферах и устойчивости перед внешним вмешательством. Каллас пообещала Армении 15 млн евро «для устойчивости».