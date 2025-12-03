Пашинян назвал причину бедности в Армении

Пашинян назвал отсутствие навыков у людей причиной бедности в Армении

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, решить проблему бедности можно с помощью труда, однако этого недостаточно без соответствующей профессиональной квалификации, передает РИА «Новости».

Пашинян отметил, что в республике существуют случаи, когда у людей есть работа, но они все равно остаются бедными, поскольку не обладают необходимыми навыками для повышения дохода. В этом контексте он призвал уделять внимание вопросам образования, подчеркивая: если труд не приносит выгоды, стоит вернуться к учебе.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас подписали во вторник новую стратегическую повестку, в соответствии с которой Евросоюз щедро инвестирует в республику для поддержания устойчивого развития во многих сферах и устойчивости перед внешним вмешательством. Каллас пообещала Армении 15 млн евро «для устойчивости».