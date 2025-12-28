  • Новость часаПесков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским
    Названа главная цель Зеленского в переговорах с Трампом
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Гросси сообщил о временном прекращении огня у Запорожской АЭС
    В Британии объяснили пропуск Стармером совещания с Зеленским
    Лавров дал совет правительству Японии
    На Украине придумали способ увеличить количество ТЦК
    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча в Минске (видео)
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Для государства коррупция – опасный конкурент

    Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    37 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    5 комментариев
    28 декабря 2025, 20:22 • Новости дня

    Артемьев стал серебряным призером чемпионата мира по быстрым шахматам

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский шахматист Владислав Артемьев занял второе место на турнире по быстрым шахматам в Дохе и набрал девять с половиной очка по итогам 13 туров.

    Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занял второе место на чемпионате мира по быстрым шахматам, который завершился в Дохе, передает ТАСС. По итогам 13 туров Артемьев набрал 9,5 очка. Турнир в шестой раз выиграл Магнус Карлсен из Норвегии, набравший 10,5 очка.

    Как отмечает агентство, единственное поражение Карлсен потерпел именно от Артемьева. Третье место на турнире занял индийский шахматист Арджун Эригайси.

    Артемьеву 27 лет, он ранее становился чемпионом Европы, а также является победителем командного чемпионата мира в 2019 году. В прошлом году этот турнир выиграл российский гроссмейстер Володар Мурзин, ранее золото в этом виде шахмат брали Сергей Карякин и Даниил Дубов.

    В ближайшие дни в Дохе состоится еще один крупный турнир – чемпионат мира по блицу, который пройдет 29 и 30 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская шахматистка Александра Горячкина выиграла золото на чемпионате мира по рапиду. Она одержала победу в напряженном тай-брейке над представительницей Китая.

    28 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    В НЦ «Россия» состоялась премьера мультижанрового спектакля «Морозко»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Национальном центре «Россия» представили современный мультижанровый спектакль «Морозко» с участием ведущих артистов, где балет, фольклор и мультимедиа объединились в одной постановке.

    Постановка основана на знаменитой русской сказке, но выполнена в современной интерпретации. Главные роли исполнили ведущие артисты российских театров и звезды сцены.

    Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ, и одна из его целей – беречь культуру и передавать ее следующим поколениям, отметила заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

    «Мы стараемся делать то, чего никто никогда не делал. Наш спектакль – это новый взгляд на любимую для всех с детства сказку «Морозко». Мы сохраняем традиции, но рассказываем эту историю языком современности, с использованием мультимедийных декораций и новых технологий. В постановке Настенька и ее семья проходят испытания в мире русских сказок, а в конце, конечно же, происходит новогоднее чудо. На сцене фольклор гармонично сплетается с балетом, современной музыкой и хореографией. Это постановка для всей семьи», – сказала Звягина.

    В основе сценария лежат исследования фольклориста Владимира Проппа: герои проходят путь от хаоса через испытания к счастливому финалу. Идея постановки принадлежит премьеру балета Большого театра Игорю Цвирко, который вдохновился откликом юных зрителей на прошлогодний спектакль.

    «В прошлом году в Наццентре «Россия» я исполнил роль Принца в спектакле «Щелкунчик». На эту постановку пришла моя племянница, которой тогда было четыре годика. Она осталась в полном восторге, и мне захотелось создать что-то совершенно новое, но близкое нам из детства. Я вспомнил о «Морозко» и предложил идею новогодней постановки Национальному центру «Россия»<...> Надеюсь, что в будущем этот спектакль будет успешно гастролировать по стране», – рассказал Цвирко.

    Как сказала главный режиссер и сценарист Чулпан Пиотровская, «баланс между иммерсивностью, мультимедиа и живым исполнением мы выстраивали по принципу, который сегодня очень популярен».

    На одной сцене встретились балет, опера, фолк и современная хореография, а среди участников – артисты Большого театра, «Кремлевского балета», фольклорная группа «Бурановские бабушки», ведущие актеры столичных театров и многие другие. Художником по костюмам стала Татьяна Стаселович.

    Проект «Новогодняя Россия», частью которого стал спектакль «Морозко», включает также выставки, фестивали и мастер-классы. Постановку можно посетить в Национальном центре «Россия» вплоть до 14 января.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Комментарии (4)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 04:08 • Новости дня
    Лавров посоветовал Японии «все хорошенько взвесить» в связи с ее милитаризацией
    Лавров посоветовал Японии «все хорошенько взвесить» в связи с ее милитаризацией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Токио по ускоренной милитаризации может негативно сказаться на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что руководство Японии за последнее время взяло курс на ускоренную милитаризацию страны и добавил, что это имеет негативные последствия для стабильности в регионе, передает ТАСС.

    «Нашим японским соседям было бы правильно все хорошенько взвесить, прежде чем принимать какие-либо опрометчивые решения», – подчеркнул глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя увеличение оборонного бюджета Японии, заявил, что рост военных расходов странами Азиатско-Тихоокеанского региона требует осторожности. Китай предостерег Японию от милитаризации. Пекин напомнил Токио о праве применять силу против Японии без одобрения Совбеза ООН.

    Комментарии (30)
    27 декабря 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона, заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО.

    Продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий, передает ТАСС. Владимир Путин отметил на совещании, что по темпам, наблюдаемым на линии боевого соприкосновения, вывод подразделений ВСУ фактически утратил значимость для России.

    «И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – заявил президент.

    Путин обратил внимание, что западные эксперты рекомендуют киевскому руководству принять достойные предложения по прекращению конфликта. Он отметил, что эти условия обеспечивают долгосрочную безопасность и экономическое восстановление Украины наряду с возможностью восстановления отношений с Россией.

    27 декабря Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова. Президент поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о контроле над половиной городской застройки Константиновки.

    На данный момент вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (17)
    28 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Умерла актриса Брижит Бардо
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская актриса Брижит Бардо ушла из жизни на 92-м году, сообщили СМИ.

    Как пишет France Press со ссылкой на фонд актрисы, легендарная звезда французского кино скончалась в возрасте 91 года, передает РИА «Новости».

    Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она поступила в Высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе известного русского хореографа Бориса Князева.

    Свои первые шаги в мире моды Бардо сделала в подростковом возрасте – в 14 лет ее снимки появились в журнале «Сад моды», а уже в 1949 году ее лицо украсило обложку французского Elle.

    Кинодебют Бардо состоялся в 1952 году: сначала в комедии «Нормандская дыра», а затем в мелодраме «Манина, девушка без покрывала». Настоящий мировой успех пришел к актрисе в 1956 году благодаря фильму Роже Вадима «И бог создал женщину».

    За свою почти 20-летнюю карьеру Брижит Бардо снялась более чем в 50 фильмах, а также исполнила свыше 70 песен, став одной из самых узнаваемых европейских актрис своего времени.

    1 декабря Бардо обратилась к поклонникам с заявлением в связи с проблемами со здоровьем и попросила уважать ее частную жизнь в связи с восстановлением после госпитализации. 

    Комментарии (18)
    28 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились на фоне предложения Парижа возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    По данным немецкого журнала Der Spiegel, инициатива французского президента, судя по всему, не была предварительно обсуждена с Берлином, что вызвало явное раздражение главы германского правительства.

    Отмечается, что после подобного шага Мерцу приходится как можно более демонстративно игнорировать происходящее, чтобы избежать открытого конфликта с Францией, важным партнером по Евросоюзу. В статье отмечается: «Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», передает Life.

    Журналисты считают, что противоречия между двумя ведущими европейскими лидерами становятся все очевиднее, а перспектива их открытого дипломатического столкновения уже не кажется невозможной.

    Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего Мерца.

    Напомним, президент Франции заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию, а Франция находится на четвертом месте.

    Комментарии (6)
    28 декабря 2025, 07:20 • Новости дня
    Маск заявил о произошедшем «великом замещении» в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    В Европе уже произошло «великое замещение» населения, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что 73% детей в Брюсселе, который он называет «столицей Европы», не являются европейцами. «Великое замещение уже произошло», – заявил Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск прокомментировал сообщение блогера Марио Науфала, в котором отмечалось, что три четверти детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.

    Комментарии (11)
    28 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС

    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени

    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед встречей главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

    Причиной стала нехватка времени у Стармера, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что участие премьер-министра Британии в этом совещании изначально не планировалось. В ходе телефонного разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он нередко бывает участником подобных обсуждений от имени Лондона.

    Помимо Пауэлла, на звонке присутствовали и другие советники европейских лидеров по вопросам безопасности.

    Напомним, Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом.

    Белый дом сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (13)
    27 декабря 2025, 21:47 • Новости дня
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С начала 2026 года в России увеличится МРОТ и вступит в силу целый ряд реформ, включая ежегодный призыв в армию и новые правила социальной поддержки.

    С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы и поправки. Минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей, а самозанятым предложат участвовать в эксперименте по добровольным взносам на социальное страхование, что даст право на оплачиваемый больничный, передает ТАСС.

    Федеральная налоговая служба получит возможность оценивать финансовое состояние компаний и ИП на основе новых критериев. Банком России расширен перечень признаков мошеннических операций с шести до 12 .

    Коснутся изменения и армии: стартует круглогодичный призыв, в течение года будут проходить медкомиссия, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии. Пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, а период ухода за ребенком до полутора лет полностью включат в страховой стаж для каждого ребенка без ограничений по количеству лет.

    Будет сохранен период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (22,5 года). Для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата – возврат части уплаченного НДФЛ за прошедший год, рассчитывать ее будет ФНС исходя из доходов всей семьи. Регионы получат дополнительные средства на лечение граждан с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

    Гостиницы разрешат принимать водительские удостоверения как документ для регистрации. Вступит в силу новый классификатор профессий: 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих, в перелике появятся современные направления – SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, коуч, спа-менеджер и другие.

    Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Депутат Бессараб рассказала о росте максимальной выплаты по больничному.

    Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.

    Комментарии (3)
    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    Комментарии (5)
    27 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Бастрыкин потребовал доклад об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад после смерти рабочего на строительном объекте столицы на фоне спора из-за зарплаты, сообщили в Следственном комитете России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о расследовании убийства на одной из строек Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале СК России. По предварительной информации, преступление произошло после конфликта рабочих из-за невыплаченной зарплаты.

    По данным из социальных сетей, на строительном объекте между приезжими рабочими вспыхнул конфликт, который перерос в драку с применением колото-режущих предметов.

    В результате столкновения погиб один человек. Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ, предполагающей ответственность за убийство.

    В жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, которые использовали палки и лопаты.

    Полиция в Петербурге задержала пятерых мигрантов после поножовщины.

    Комментарии (5)
    27 декабря 2025, 23:30 • Новости дня
    Минобороны показало кадры с военными группировки «Запад» в Купянске
    Минобороны показало кадры с военными группировки «Запад» в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны России опубликовало видеозаписи с военнослужащими группировки российских войск «Запад» в разных районах Купянска Харьковской области.

    На видео зафиксированы военнослужащие российской группировки «Запад», выполняющие задачи в разных частях города, передает РИА «Новости».

    В одном из фрагментов запечатлен боец, который в спокойной обстановке машет рукой в объектив камеры возле Купянского молочно-консервного комбината. На другом видео другой российский военнослужащий также жестом приветствует операторов у Купянского сахарного комбината.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подчеркнуло, что Купянск находится под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад».

    Операторы FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили автотехнику, бронемашину и наземный робототехнический комплекс ВСУ в Купянском районе. Вооруженные силы России за сутки отразили три атаки украинских войск, направленные на прорыв в Купянск.

    Комментарии (23)
    28 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина выступит в спектакле «Фигаро» на сцене Театра на Таганке в Москве дважды в канун Нового года – 31 декабря.

    Народная артистка России исполнит роль Марселины, а показы назначены на 14.00 и 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Зрительный зал театра рассчитан на 489 мест. К настоящему моменту практически все билеты на дневной показ выкуплены – осталось лишь около 10% мест, а на вечерний показ билеты уже полностью распроданы. Цены на билеты варьируются от 2,5 тыс. до 12 тыс. рублей.

    Премьера спектакля «Фигаро» состоялась в 2023 году, режиссером выступил Денис Бокурадзе. Постановка основана на пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

    Напомним, на прошлой неделе Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Ранее юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».

    СМИ сообщали, что почти половина билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter оказалась в продаже накануне мероприятия, хотя ранее их оставалось всего 16.

    На фоне скандала с продажей квартиры глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика», а музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню артистки «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал бойкотировать ее концерты.

    Комментарии (30)
    28 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году

    «Сбер»: Россияне в 2025 году тратили в среднем 40,4 тыс. рублей в месяц

    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потребительские расходы россиян в январе–ноябре 2025 года в среднем составили 40,4 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании «СберИндекса».

    Экономически наиболее активная группа – граждане в возрасте от 25 до 44 лет – тратила больше всех, их средние расходы достигли 53 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости». Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет расходовала 28,9 тыс. рублей, россияне 45-64 лет – 40,8 тыс. рублей, а граждане старше 65 лет – 25,5 тыс. рублей в месяц.

    Эксперты отмечают, что средние потребительские траты выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркивают, что для сельских жителей основные причины роста расходов связаны с активным использованием маркетплейсов. По их мнению, на них приходится более половины общего прироста трат.

    Кроме того, в селах базовые траты – расходы на продовольствие, услуги ЖКХ и транспорт – составили в совокупности еще около 35%. В городах маркетплейсы обеспечили прирост на уровне 20-40%, а продовольствие осталось стабильным на уровне 25%. Решающий вклад в рост расходов городских жителей внесли кафе и рестораны (7-9%), а также траты на здоровье и путешествия – обе категории увеличились на 4-7%.

    Ранее аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей.

    Комментарии (6)
    27 декабря 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

    На кадрах, опубликованных пресс-службой президента России, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в столовой президентских апартаментов – этот формат считается проявлением особого доверия и крепких отношений. Ранее в такой атмосфере президент России общался с председателем КНР Си Цзиньпином и белорусским лидером Александром Лукашенко, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддерживает регулярные контакты с Назарбаевым. В частности, они встречались в мае 2025 года. Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с 1991 года и стал первым президентом после всенародных выборов. В марте 2019 года он объявил об отставке и назвал своим преемником Касым-Жомарта Токаева.

    Комментарии (9)
