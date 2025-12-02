Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Путин предложил создать экосистему сопровождения инвестиций на базе ВЭБ
Президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» озвучил идею по созданию в России централизованной системы поддержки инвестиций для предпринимателей и компаний.
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе госкорпорации ВЭБ.РФ с участием Минэкономразвития, передает РИА «Новости». По его словам, этот шаг позволит предпринимателям и компаниям получать профессиональные консультации и поддержку на всех этапах реализации инвестиционных проектов.
Путин подчеркнул, что для зарубежных партнеров при вложениях в Россию важно предоставлять федеральный взгляд на размещение проектов и меры поддержки. Он добавил: «Для подобных инициатив предлагаю создать единую экосистему сопровождения инвестиций, чтобы предприниматели и компании могли получать профессиональные консультации, помощь на всем жизненном цикле проекта, от его задумки до реализации».
С соответствующей инициативой Путин выступил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Новая система призвана повысить привлекательность и эффективность инвестирования в российскую экономику, а также упростить путь от идеи до воплощения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил о готовности страны обеспечить надежность работы для иностранных инвесторов.