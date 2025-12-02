Путин предложил создать экосистему сопровождения инвестиций на базе ВЭБ

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе госкорпорации ВЭБ.РФ с участием Минэкономразвития, передает РИА «Новости». По его словам, этот шаг позволит предпринимателям и компаниям получать профессиональные консультации и поддержку на всех этапах реализации инвестиционных проектов.

Путин подчеркнул, что для зарубежных партнеров при вложениях в Россию важно предоставлять федеральный взгляд на размещение проектов и меры поддержки. Он добавил: «Для подобных инициатив предлагаю создать единую экосистему сопровождения инвестиций, чтобы предприниматели и компании могли получать профессиональные консультации, помощь на всем жизненном цикле проекта, от его задумки до реализации».

С соответствующей инициативой Путин выступил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Новая система призвана повысить привлекательность и эффективность инвестирования в российскую экономику, а также упростить путь от идеи до воплощения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил о готовности страны обеспечить надежность работы для иностранных инвесторов.