Индекс Мосбиржи на открытии утром показал снижение

Политолог Скачко: Репутация украинских чиновников снижает доверие к переговорам

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Судя по всему, в ходе переговоров американской и украинской делегаций во Флориде пока не закладывается четкой конструкции будущего мирного соглашения. При этом в некотором смысле стороны действуют в логике российской парадигмы. Москва была первым и в какие-то периоды единственным участником конфликта, настаивающим на запуске дипломатического трека», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Россия постоянно указывает, что спецоперация стала крайним, но необходимым инструментом для ликвидации угроз. При этом, как мы видим, для Киева и его евроатлантических партнеров боевые действия являются самоцелью. Сейчас же Белый дом и Банковая позиционируют встречу во Флориде как условно обнадеживающую, поскольку она показывает номинальное стремление сторон к дипломатии», – пояснил он.

«Можно сказать, что сам факт проведения встречи во Флориде на данном этапе важнее, чем ее результаты. Координация переговоров с Россией, в том числе анонсированный визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, нужны еще и для того, чтобы убедить западных игроков в стремлении российской стороны к миру и отсутствии агрессивных геополитических планов», – продолжил аналитик.

«При этом фигура главы украинской делегации во Флориде пока говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу. Секретарь СНБО Рустем Умеров является фигурантом антикоррупционных расследований НАБУ. Ранее украинскую сторону представлял экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший в отставку после обысков, проводимых в рамках уголовного дела», – подчеркнул собеседник.

«К тому же украинский Центр по борьбе с коррупцией выяснил, что родственники Умерова владеют тремя квартирами и четырьмя особняками в пригородах Майами. Это превращает нынешние переговоры США и Украины в своего рода «флоридский междусобойчик» (Марко Рубио, уроженец Майами, с 2011 года являлся сенатором США от штата Флорида – прим. ВЗГЛЯД) и снижает доверие к самому процессу. С таким же, если не с большим успехом украинскую делегацию могла бы возглавить Эшли Муди – сенатор от Флориды», – сыронизировал эксперт.

«Вместе с тем коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону – как средство давления на украинскую власть. Так что соответствующие сетования Трампа – не более, чем дополнительный инструмент для склонения Киева в нужную американцам сторону. Глава Белого дома рассматривает европейских и украинских партнеров как подчиненных, которых надо держать в заведомо ущербном положении. Исходя из этой доктрины и будет строиться вся переговорная тактика США», – спрогнозировал Скачко.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к киевской делегации, сообщило, что переговоры между делегациями США и Украины во Флориде прошли «нелегко». «Это непростой процесс, поскольку поиск формулировок и решений продолжается», – сказал источник, добавив, что обмен мнениями, тем не менее, был «конструктивным».

CNN со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров, сообщил, что встреча стала «шагом вперед» и была «основана на прогрессе, достигнутом в Женеве», где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждений предложений США по урегулированию украинского кризиса.

Одним из наиболее «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие, согласно которому Украина должна была официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО. Это одно из ключевых требований России.

Переговорщики обсудили возможный сценарий, в котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к военному альянсу посредством соглашений, которые придется согласовать напрямую между членами НАТО и Москвой. Другой проблемный трек – территориальные вопросы. Вашингтон и Киев продолжают обсуждение обеих тем. Характер потенциальных гарантий безопасности для Украины от Запада также пока неясен.

Встреча во Флориде была «успешной и продуктивной», считает Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, стороны обсудили все ключевые вопросы, важные для Киева. Со своей стороны президент США Дональд Трамп указал, что ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам. Он также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом глава Белого дома указал, что украинское урегулирование не особо касается США.

Трамп рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, который, по словам главы Белого дома, планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Американский лидер выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в завершении конфликта на Украине, и сообщил, что не намерен устанавливать для российской стороны крайний срок урегулирования.