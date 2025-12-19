Глава Якутии отметил роль якутского кино в укреплении патриотизма

Николаев: Якутское кино будет служить воспитанию патриотизма и укреплению ценностей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Якутское кино получит дополнительную поддержку государства, его главная задача – укреплять патриотизм и передавать общероссийские ценности, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что президент России Владимир Путин на «Итогах года» дал высокую оценку роли Якутии в истории страны и поддержал инициативы по развитию кинематографа республики.

«Президент поддержал наши культурные инициативы. Мы получили поддержку в производстве и прокате фильма о Герое России Андрее Григорьеве с позывным Тута. Якутское кино давно стало узнаваемым брендом, и сегодня оно будет служить сохранению правды о подвиге, воспитанию патриотизма и укреплению общих ценностей по всей стране», – написал Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Николаев подчеркнул, что мужество и дух этих людей вызывают гордость, а единство бойцов разных национальностей, называющих друг друга «брат», отражает суть современной России.

Республика поддерживает создание национального кинематографа региональным законом, принятым в 2022 году. Ежегодно проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета предоставляются субсидии на развитие киноиндустрии. В селах открываются кинозалы с технологией «Экстра синема», а сумма сборов якутских фильмов в 2025 году превысила 200 млн рублей, что обеспечило Якутии второе место после Москвы по объему создания лент.

Съемки фильма о Герое России Андрее Григорьеве, уроженце Якутии и участнике СВО, планируется начать в 2026 году, сейчас идет работа над сценарием.

Напомним, в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» глава государства, отвечая на вопрос представителя СМИ из Якутии, отметил вклад региона в развитие страны и выделил особую подготовку якутских бойцов.

Также в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» командир штурмовой группы, принимавшей участие во взятии Северска, Герой России Наран Очир-Горяев рассказал главе государства о взятии города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.