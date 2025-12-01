  • Новость часаСудан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    11 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    1 декабря 2025, 20:48 • Новости дня

    Еврокомиссия пригрозила новыми санкциями против Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении расширить санкции против Белоруссии в связи с «гибридными атаками».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Фон дер Ляйен заявила, что ситуация на границе Литвы и Белоруссии резко осложнилась из-за «увеличения случаев попадания в литовское воздушное пространство метеозондов, которые используют контрабандисты», передает ТАСС.

    Глава ЕК при этом не затронула тему упавшего ранее вблизи Гродно литовского беспилотника.

    Ранее Минск сообщил о падении литовского беспилотника в Гродно. МИД Белоруссии выступил с требованием к литовской стороне провести тщательное расследование и наказать виновных в связи с инцидентом с дроном.

    30 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
    @ Mohd Rasfan/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии по поводу замороженных российских активов, однако считает, что все страны ЕС должны разделить риски подобного решения.

    Каллас в интервью испанской газете El Pais заявила, что опасения Бельгии относительно использования замороженных российских активов легитимны, передает ТАСС. Каллас подчеркнула, что «мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем».

    По ее словам, Бельгия располагает обоснованными юридическими опасениями в отношении российских активов. Каллас пояснила, что необходимо сперва минимизировать риски, а затем разделить их между всеми странами Евросоюза по взаимному согласию вследствие появления политической воли.

    Она также отметила, что ситуация усложнилась после расхождения позиций ЕС и США по этому вопросу: «Когда я путешествую по миру, многие страны говорят мне, что раньше было легко, потому что [позиции] ЕС и США совпадали во всем. Это уже не так, и это усложняет вещи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу конфискации российских активов на саммите ЕС. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Европейского союза. Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых возможна конфискация российских активов в ЕС.

    Комментарии (11)
    30 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне
    @ SEM VAN DER WAL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Нидерландов разослали гражданам брошюры с детальными инструкциями о действиях в случае начала войны, об этом в соцсетях пишут русскоязычные жители страны.

    Власти Нидерландов распространили среди жителей официальные инструкции по подготовке к возможной войне. По словам русскоязычных жителей страны, каждому дому и квартире направили брошюру объемом 32 страницы, напечатанную на глянцевой бумаге, в фирменном конверте с гербом страны. Русскоязычные жители делятся в соцсетях фотографиями и подробностями содержимого документа.

    В введении подчеркивается, что хотя Нидерланды делают все возможное для предотвращения войны, страна якобы может оказаться втянутой в военный конфликт. Далее уточняется, что солдаты и танки не появятся на улицах сразу – сначала произойдут перебои в коммуникациях и работе цифровых систем.

    Особое внимание уделяется подготовке граждан: им советуют заранее запастись провизией и водой минимум на трое суток, средствами гигиены, аптечкой, батарейками и теплой одеждой. На одной из иллюстраций изображена семья на фоне карты страны, а также танки, движущиеся по железной дороге в восточном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.


    Комментарии (13)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков

    Журова: Каллас, Фон дер Ляйен и Макрон – три самых враждебных к России политика

    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова выделила трех западных лидеров, чьи высказывания и взгляды отражают наиболее враждебное отношение к России.

    Депутат Госдумы, зампред Комитета по международным отношениям Светлана Журова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу дипломатии ЕС Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона тремя самыми враждебными к России западными политиками.

    В интервью Lenta.ru Журова заявила, что такой выбор был сделан на основе их публичных высказываний и предпринимаемых ими шагов в отношении России.

    Журова объяснила свою позицию тем, что фон дер Ляйен и Каллас чаще всего выступают с негативными или спорными заявлениями, включая предложения, затрудняющие мирное урегулирование. Она выразила мнение, что именно эти две женщины заметнее других проявляют антироссийскую позицию.

    По оценке депутата, каждое высказывание и действие западных лидеров оценивается российской стороной с точки зрения влияния на отношения с Россией.

    Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран.

    В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен считает, что финансирование Украины должно идти только за счет замороженных российских активов в Евросоюзе.

    Ну а Эммануэль Макрон заявил, что Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, отметив так называемую «угрозу» со стороны Москвы.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что несмотря на абсурдные обвинения в адрес России в якобы готовности напасть на Евросоюз или НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств».

    Комментарии (20)
    30 ноября 2025, 07:46 • Новости дня
    Орбан заявил, что Европу заставят признать поражение на Украине

    Орбан: Лидеров ЕС заставят признать поражение на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики избегают признания поражения в конфликте на Украине, но их заставят это сделать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что подобное признание станет политическим «землетрясением» для Евросоюза. «И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», – приводит его слова РИА «Новости».

    Орбан обратил внимание, что условия договоренности 2022 года, которая была сорвана странами Запада, были куда выгоднее для Украины, чем нынешние. «Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге?» – заявил он.

    Орбан отметил, что в Соединенных Штатах признание ошибок произошло, поскольку проигравшие выборы политики ушли с политической сцены. «Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчет Франции и Германии?» – отметил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна существовать как буферное государство между Россией и НАТО. Орбан заявил, что получил гарантии от президента России Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию. Он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Орбан объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 16:53 • Новости дня
    Минск сообщил о падении литовского беспилотника в Гродно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Белоруссии выразило протест Литве после того, как беспилотник самолетного типа с территории Литвы нарушил границу и упал в черте Гродно 30 ноября.

    МИД Белоруссии официально заявил протест Литве из-за нарушения воздушных границ, передает РИА «Новости». Ведомство вызвало временного поверенного Литвы и потребовало предоставить исчерпывающую информацию об обстоятельствах инцидента, включая цель запуска БПЛА и имя оператора.

    Белорусская сторона настаивает на проведении тщательного расследования с последующим привлечением виновных к ответственности. В Минске указали на необходимость принятия Литвой исчерпывающих мер для предотвращения подобных случаев впредь. Белоруссия оставила за собой право применять необходимые меры для защиты своего суверенитета.

    После анализа обломков и данных накопителей было установлено, что маршрут западноевропейского беспилотника предполагал пролет над Белоруссией, проникновение в Польшу и возвращение в Литву. Пресс-служба МИД расценила произошедшее как преднамеренную провокацию против Белоруссии и Польши и указала на нарушение международного права, включая Чикагскую конвенцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Бухаресте Владимир Липаев отверг претензии МИД Румынии о якобы нарушении российским БПЛА воздушного пространства Румынии. Два румынских истребителя F-16 и два немецких Eurofighter Typhoon были подняты у границы с Украиной из-за объявленной воздушной тревоги.

    Комментарии (2)
    29 ноября 2025, 16:32 • Новости дня
    В Совфеде оценили позицию Бельгии по «затее» ЕС с активами России

    Карасин оценил жесткую позицию Бельгии к «затее» ЕС с активами России

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал обоснованной жесткую позицию премьера Бельгии Барта де Вевера к затеям ЕС по изъятию российских активов.

    По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, «судьба российских активов не дает спокойно спать наиболее корыстным поборникам решать собственные проблемы за чужой счет.

    Карасин отметил в Telegram-канале, что позиция бельгийского премьера Де Вевера основана на опасениях возможных юридических последствий таких решений, поскольку если дело дойдет до суда, может возникнуть необходимость возвращать эти средства. По мнению бельгийского премьера, передача замороженных российских денег осложнит поиск выхода из украинского кризиса и будущие переговоры, заявил Карасин.

    По словам Карасина, логика Де Вевера выводит на альтернативу – выпуск 45 млрд евро новым общеевропейским долгом, что выглядит куда честнее и правильнее

    «Давайте представим себе выражения лиц Мерца и Макрона при обсуждении этого вопроса!» – предложил Карасин.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия не собирается изымать российские активы и передавать их на Украину без гарантий защиты со стороны Европы.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине при поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам.

    Власти России сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов.

    Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 15:40 • Новости дня
    Рябков: США воспринимают ситуацию на Украине адекватнее европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты проявляют больше здравого смысла в оценке ситуации вокруг украинского конфликта, нежели представители Европы.

    Россия и США продолжают диалог по ситуации на Украине, при этом американская администрация оценивает происходящее конструктивнее, чем европейские союзники. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в эфире ТВЦ. По его словам, несмотря на происходящее, диалог с Вашингтоном не прекращается, передает

    ТАСС.

    Рябков добавил, что европейские страны проявляют полную безнадежность в процессе урегулирования текущего конфликта. По мнению дипломата, при возникновении шансов на мирное решение Европа тратит политические и материальные ресурсы на то, чтобы сорвать любые перспективы урегулирования.

    Также замглавы МИД России заявил, что злонамеренные происки европейских кураторов мешали достижению решений по Украине и сейчас их подход не изменился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа продолжает навязывать Киеву гарантии безопасности с антироссийской направленностью.

    Российская сторона готова работать с предложениями, которые привезет спецпосланник США Стив Уиткофф, отметил ранее Сергей Рябков.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 16:13 • Новости дня
    СМИ: Западные союзники жаловались на дискомфорт от власти Ермака

    Pais: Западу доставляла дискомфорт власть Ермака на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопросы влияния Андрея Ермака на процессы в Киеве вызвали разногласия среди западных дипломатов и правительств в период конфликта, считает испанская газета Pais.

    Западные союзники Украины неоднократно выражали недовольство влиянием Андрея Ермака на принятие решений в Киеве, сообщает

    РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Pais. В публикации подчеркивается, что представители иностранных дел западных стран были солидарны в своих оценках по поводу дискомфорта, который доставляла им власть Ермака на Украине.

    Pais отмечает, что обеспокоенность западных партнеров вызывали как методы управления Ермака, так и степень его влияния на внутренние процессы в Офисе президента Украины. Издание уточняет, что именно такие аспекты власти Ермака мешали полноценному взаимодействию между Киевом и частью иностранных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Андрей Ермак подал заявление об отставке и был уволен.

    На Украине сразу вспомнили об обещании Владимира Зеленского уйти вместе с Ермаком.

    Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском. Позже сам Ермак сообщил газете New York Post о том, что отправляется на передовую.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 17:04 • Новости дня
    Дрон из Литвы сбросил экстремистские материалы в Гродно

    МВД Белоруссии: Дрон из Литвы сбросил экстремистские материалы в Гродно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Беспилотник, нарушивший границу Белоруссии со стороны Литвы, был оснащен фотовидеокамерой и сбросил экстремистскую печатную продукцию в Гродно, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

    Нарушивший белорусскую границу дрон был оснащен фотовидеокамерой с функцией сбора разведывательных данных, передает РИА «Новости». Помимо этого, аппарат сбросил на территории Белоруссии печатную продукцию экстремистской направленности, сообщило МВД в своем Telegram-канале.

    В ведомстве добавили, что беспилотник был замечен и упал на одной из улиц Гродно. В ходе осмотра милиционеры подтвердили наличие специальной техники на борту. Эксперты МВД также проанализировали данные с бортовой аппаратуры и определили маршрут полета дрона. Аппарат был запущен из деревни Капчяместис в Лаздийском районе Литвы и должен был покинуть территорию Белоруссии через Польшу.

    На данный момент белорусские правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Ранее временный поверенный в делах Литвы был вызван в МИД Белоруссии из-за инцидента, и Минск выразил официальной протест в связи с нарушением границы беспилотным летательным аппаратом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Белоруссии выразило протест Литве после инцидента с беспилотником. Литовский беспилотник самолетного типа нарушил государственную границу и упал в черте Гродно тридцатого ноября.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 12:24 • Новости дня
    Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на декабрьский саммит ЕС, несмотря на возражения Бельгии.

    Европейская комиссия собирается вынести решение по экспроприации российских суверенных активов на саммите ЕС 18–19 декабря, передает ТАСС.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия не покинет декабрьский саммит без результатов для финансирования Украины. Она отметила, что у Бельгии есть законные основания для беспокойства из-за рисков, однако остальные государства ЕС выразили готовность разделить эти риски.

    Каллас добавила: «Мы не намерены уходить с саммита в декабре без результата для финансирования Украины». По ее словам, обсуждения по поводу распределения рисков между странами продолжаются. Ранее Еврокомиссия анонсировала, что военную и финансовую помощь Киеву в 2026–2027 годах планируется обеспечить за счет экспроприированных активов России в виде «репарационного кредита» на 140 млрд евро.

    По оценке комиссии, потребности Украины на указанный период составят 135,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии и призывает все страны ЕС разделить риски подобных решений.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал оправданной жесткую позицию премьера Бельгии Барта де Вевера по поводу идеи ЕС изъять российские активы.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 09:46 • Новости дня
    В Бельгии заявили о риске срыва мира из-за кредита ЕС Киеву за счет активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса, если Евросоюз предоставит Украине кредит за счет российских замороженных активов.

    Выделение Евросоюзом кредита Киеву за счет замороженных российских активов может подорвать перспективы мирного урегулирования на Украине, отмечает глава МИД Бельгии Максим Прево, его слова приводит ТАСС.

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул значимость российских активов, указав: «Теперь очевидно, что активы могут сыграть решающую роль в мирном плане. Наши действия не должны создавать препятствий мирному плану».

    Максим Прево также подверг критике упорство руководства Евросоюза, которое, по его словам, до сих пор не способно принять решение по дальнейшему финансированию Киева. Он отметил, что европейские чиновники продолжают продвигать идею использования российских активов, «не зная, как это сделать и не понимая риски, которые это за собой влечет».

    По словам министра, текущий подход ЕС может усложнить поиск путей выхода из украинского конфликта, так как вопрос использования российских активов напрямую влияет на возможные сценарии мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу конфискации российских активов на саммите ЕС. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Европейского союза. Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых возможна конфискация российских активов в ЕС.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Каллас: США не проинформировали ЕС об итогах переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американская сторона не предоставила Евросоюзу информацию о результатах встречи по урегулированию ситуации на Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что власти США не информировали Евросоюз об итогах переговоров во Флориде между Соединенными Штатами и Украиной, передает ТАСС.

    По ее словам, союзникам известно, что переговоры проходили сложно, но были продуктивными, однако подробностей о решениях пока не раскрывали. Каллас заявила, что намерена обсудить этот вопрос с министрами обороны и иностранных дел Украины, чтобы прояснить ситуацию.

    Встреча министров обороны ЕС была посвящена в том числе обсуждению нового пакета военной помощи украинской стороне.

    Ранее США и Киев согласовали новую версию плана урегулирования на Украине, но детали документа остаются засекреченными для европейских чиновников.

    Во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию.

    Глава СНБО Украины Рустем Умеров анонсировал работу над согласованием совместного рамочного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность переговорного процесса.

    Комментарии (2)
    1 декабря 2025, 08:55 • Новости дня
    Politico: Европа утратила решимость защищать собственные интересы

    Politico: ЕС показал неспособность отстоять интересы в переговорах по Украине и экономике

    Tекст: Вера Басилая

    Европа продемонстрировала нерешительность и неспособность в реализации стратегических интересов на фоне украинского кризиса и отношений с США, сообщает газета Politico.

    Страны Европы не проявляют нужной решимости в отстаивании собственных интересов, сообщает ТАСС.

    По оценке Politico, нерешительность ЕС особенно заметна в вопросах переговоров по регулированию украинского кризиса и при решении экономических проблем. Лидеры Европы участвуют в переговорах по конфликту на Украине «при минимальном участии сообщества», в то время как другие игроки формируют повестку, говорится в публикации.

    Politico отмечает, что подобная маргинализация не связана с решениями какого-то одного человека, например, президента США Дональда Трампа. Газета считает, что это проявление глубокой уязвимости и тревожной тенденции, когда Европа ведет себя реактивно, ограничиваясь устранением последствий и пытаясь вернуть утраченные позиции.

    Издание подчеркивает, что «психология слабости» ярко проявлялась и в недавних экономических решениях ЕС, в первую очередь в отношениях с США. Новый торговый договор, заключенный в июле, был подписан в условиях давления со стороны стран ЕС, опасавшихся отказа США от поддержки европейской безопасности и Украины. Хотя у Брюсселя были инструменты, чтобы ответить на тарифы Вашингтона, Евросоюз не воспользовался ими.

    В результате ЕС согласился на сделку с односторонним тарифом в 15%, что, по мнению Politico, нарушает нормы Всемирной торговой организации и вынуждает Европу инвестировать сотни миллиардов долларов в США и покупать у них энергоносители.

    Как отмечает газета, эта сделка не обеспечила стабильности, о которой широко заявлялось как о ее главном преимуществе.

    Ранее Politico писала, что содержание новой версии плана урегулирования на Украине, который согласовали между США и Киевом, остается засекреченным от европейских чиновников.

    Европарламент принял резолюцию, обещая никогда не признавать новые регионы России и требуя вывести российские войска из Крыма и Донбасса.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы никому не интересна, так как европейские элиты сделали ставку на убежденность в нанесении России стратегического поражения руками и телами режима в Киеве.

    Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США проявляют больше здравого смысла в оценке ситуации, чем Европа. Рябков также подчеркнул, что злонамеренные происки европейских кураторов мешали достигать решений по Украине, а их подход не изменился.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по активам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, в которых размещены замороженные активы России, должны принимать обязательное участие в переговорах о возможной разблокировке этих средств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Париже, что только эти страны имеют необходимую компетенцию решать подобные вопросы, передает ТАСС.

    «Когда будет вестись разговор о замороженных активах России, европейские страны, в которых хранятся эти средства, должны быть за столом переговоров, поскольку только они обладают компетенцией в этом вопросе», – заявил он.

    Напомним, Европейская комиссия собирается вынести решение по экспроприации российских суверенных активов на саммите ЕС 18–19 декабря.

    Спикер МИД Мария Захарова призвала ЕС вернуть заблокированные активы России.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Стармер сообщил о планах Британии сблизиться с Евросоюзом

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Юритании Кир Стармер заявил о необходимости снижения напряженности в отношениях с Евросоюзом из-за экономических последствий Brexit.

    Британия намерена улучшить отношения с Евросоюзом после негативных последствий Brexit, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, передает ТАСС.

    Во время речи в Лондоне, посвященной экономическому положению, он напрямую признал ущерб, нанесенный выходом из ЕС.

    «Мы должны принять реальность. Та сделка о Brexit, которая у нас на руках, нанесла значительный ущерб нашей экономике. Поэтому для экономического возрождения мы должны снижать трения и двигаться в сторону более тесных отношений с ЕС. Мы должны проявить зрелость и принять, что для этого потребуются взаимные уступки», – заявил Стармер в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал Sky News.

    По словам главы правительства, задача по сближению с ЕС необходима для восстановления экономики. Стармер подчеркнул, что Лондон готов к взаимовыгодным компромиссам ради экономического роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Британия завершила процесс выхода из Евросоюза после 47 лет членства. Билль о Brexit стал законом после подписания королевой Елизаветой II.


    Комментарии (2)
