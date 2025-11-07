Bloomberg: Трамп обсудил с азиатскими лидерами поставки редкоземельных элементов

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе ужина с лидерами Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в Белом доме, Трамп отметил, что одной из ключевых тем встречи стали критически важные минералы, сообщает Bloomberg.

Он заявил: «Одним из главных вопросов на нашей повестке дня являются стратегические минералы» и напомнил, что в последние недели его администрация уже усилила экономическую безопасность США, заключив соглашения о расширении цепочек поставок с союзниками по всему миру.

На прошлой неделе США и Китай смогли временно договориться о снижении тарифов в обмен на отмену экспортных ограничений Пекином по поставке ключевых минералов. Однако руководство США продолжает искать альтернативных поставщиков редкоземельных элементов.

Также стало известно, что по инициативе Трампа американская Cove Capital LLC приобрела контрольный пакет (70%) в двух месторождениях в Казахстане u Казахского национального фонда, который сохранил 30% акций. При этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал расширять торговое сотрудничество и отметил, что редкоземельные элементы Таджикистана могут использоваться для новых дата-центров ИИ.

На саммите C5+1 впервые в истории президенты пяти центральноазиатских стран приняли участие во встрече в Белом доме, что подчеркивает растущее влияние США в регионе, традиционно находящемся в сфере интересов России и Китая. Ранее аналогичный формат проводил Джо Байден в Нью-Йорке в 2023 году.

Лидеры также сообщили о планах приобрести 40 самолетов Boeing и выразили надежду на будущее расширение сотрудничества, в частности, инвестиции Узбекистана в экономику США, объем которых, по словам Трампа, может превысить 100 млрд долларов за десять лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирзиеев и Бердымухамедов обращались к Дональду Трампу на русском языке. США планировали использовать Афганистан в качестве «троянского коня» против России и Китая.