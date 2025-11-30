По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.0 комментариев
Грузия обвинила в провокации Украину за ложь о помощи российским военным связистам
«Целенаправленной провокацией» назвал первый заместитель председателя парламента Грузии Георгий Вольский сообщение украинской внешней разведки о том, что территория Грузии используется военными России для размещения терминалов спецсвязи, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это провокация как по содержанию, так и по целям, – заявил он телекомпании «Имеди» в воскресенье. – Украина продолжает начатую с 2022 года антигрузинскую пропаганду, якобы мы их не поддерживаем политически. Теперь в Киеве выбрали новое направление атак на Грузию».
Служба государственной безопасности Грузии в своем заявлении отмечает, что не получала никакой информации на этот счет от украинской Службы внешней разведки, у которой «продуктивно пытается выяснить», с чем связано распространение таких сведений.
СГБ отмечает, что после распространения Украиной такой информации «конкретные группы в Тбилиси начали антиправительственную кампанию лжи».
В Тбилиси также отметили, что на Украине до сих пор является заместителем начальника военной разведки Георгий Лордкипанидзе – разыскиваемый Тбилиси по ряду преступлений экс-заместитель министра МВД Грузии.
