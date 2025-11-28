СМИ: По итогам обысков у Ермака обвинений никому не предъявлено

РБК-Украина: По итогам обысков у Ермака обвинений никому не предъявили

Tекст: Тимур Шайдуллин

После обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, официальные обвинения никому не были предъявлены, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина. Следственные действия пока продолжаются, о подозрениях не сообщалось ни одному лицу.

Местное издание «Страна» отмечает, что отсутствие обвинений сейчас не исключает возможности их появления в будущем – есть сведения о подготовке обвинений для Ермака. По информации других украинских СМИ, НАБУ действительно может в ближайшее время предъявить ему официальное обвинение.

Сам Ермак подтвердил проведение обысков в своей квартире. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер заявил, что следственные мероприятия связаны с антикоррупционной операцией «Мидас», стартовавшей 10 ноября. Эта операция направлена на раскрытие крупных коррупционных схем в энергетике, а ее фигурантами стали в том числе бизнесмен Тимур Миндич, глава Минюста Герман Галущенко и представители компании «Энергоатом».

По данным следствия, участники схемы через сложные финансовые операции отмыли свыше 100 млн долларов. НАБУ уже предъявило первые обвинения Миндичу, который также фигурирует как ближайший друг Зеленского, и бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. Миндич покинул Украину до обысков, сейчас он находится в Израиле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники НАБУ провели обыски у Ермака в рамках расследования коррупционного дела.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил об этом первым, не раскрыв источник информации.

На Украине обыски Ермака описали фразой «Сезам, откройся!», отметив, что он может проходить по делу под псевдонимом Али-Баба.

Американские СМИ при этом заявили, что обыски у Ермака могут сорвать дальнейшие мирные переговоры между Украиной, Россией и европейскими государствами при участии США.