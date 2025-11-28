Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
Песков сообщил о позитивной реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении
Российская инициатива о перевооружении сил ОДКБ вызвала положительный отклик со стороны стран-участниц, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что предложение главы государства Владимира Путина по программе перевооружения сил Организации Договора о коллективной безопасности российским оружием в целом было положительно воспринято странами ОДКБ, передает ТАСС.
Песков отметил: «Это было в целом позитивно встречено государствами – членами ОДКБ. Сейчас это будет дальше проговариваться».
Он уточнил, что подготовленного документа по этой программе пока не существует. Представитель Кремля пояснил: «Как она [программа] может быть готова, если предложение только вчера было озвучено?».
Обсуждение деталей инициативы продолжится на уровне соответствующих государств и ведомств.
Накануне Владимир Путин предложил странам ОДКБ обновить военный арсенал за счет российской техники.
Путин заявил, что ОДКБ не угрожает другим государствам, но всегда готова отразить любые агрессивные действия против стран-участников.
Государства – участники ОДКБ приняли документы, которые направлены на укрепление силового потенциала организации.