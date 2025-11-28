Песков сообщил о позитивной реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении

Путин объяснил пробки фур на границе Казахстана борьбой с черным импортом

Tекст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин рассказал о выявленных нарушениях при движении грузового транспорта через российско-казахстанскую границу. По его словам, проблема вскрылась после того, как по его поручению Таможенный комитет начал выборочную проверку на дорогах.

По словам главы государства, проверки показали, что «значительное количество товаров, значительное количество этих грузовиков… пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще». Путин подчеркнул, что несмотря на общее таможенное пространство, «каждый такой большегруз, каждая такая фура должна иметь определенный, обговоренный между нами – между государствами – набор документов».

Президент отметил, что зачастую отсутствуют даже базовые сведения о грузе и получателе, что приводит к прямым потерям бюджета: «Как только начали проверки на дорогах, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Черный, просто, импорт, и уж простите за моветон, прет просто на нашу таможенную территорию. Российская Федерация недополучает, не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет».

Путин сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым:

«Он все понял, у него нет никаких вопросов». Стороны договорились обеспечить движение скопившихся на территории Казахстана грузовиков в РФ.

Таможенные службы двух стран достигли договоренностей о порядке пропуска: перевозчики должны указать стоимость товаров и конечного получателя. «Очереди не будет», – заверил Путин, добавив, что на первых порах транспорт пропустят «почти в рамках зеленого коридора, по минимальной стоимости, хоть что-нибудь пусть заплатят для начала».

При этом с нового года требования ужесточат, добавл президент: «Наша таможня при выборочной проверке будет требовать наличие всех необходимых документов. Но если их не будет, тогда она назад их отправлять не будет. Думаю, что таможни между собой договорятся, – вплоть до конфискации, наверное».

Президент подчеркнул необходимость минимальной прозрачности грузов. «Понимаете, там же, в фуре, все – от гвоздей до бриллиантов и до телевизоров. Но пускай запишут хотя бы шнурки за пять копеек, хотя бы что-то начнут платить, пусть заявят конечного получателя, чтобы мы НДС могли получить, пускай небольшой. Просто нужно навести порядок», – сказал глава государства.

По его словам, «там уже тысячи фур прошло», и до конца года проблему очередей удастся полностью решить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на контрольно-пропускных пунктах Казахстана образовались многокилометровые очереди из фур.