NYP: Избежавший теракта 11 сентября экс-сотрудник ВТЦ погиб после нападения подростков
Бывший сотрудник Всемирного торгового центра (ВТЦ) Роджер Боркум, который «чудом избежал» теракта 11 сентября 2001 года, погиб после жестокого избиения в центре Джэксонвилла, пишет New York Post (NYP).
По данным местной полиции, ночью 19 октября трое подростков напали на 64-летнего мужчину, избив его до потери сознания, сообщает NYP. В отчетах подчеркивается, что у пострадавшего была сильная кровопотеря и «кровавый след, тянущийся по тротуару».
Свидетели рассказали, что подростки рылись в рюкзаке Боркума, а затем вернулись через 20 минут и вновь избили его. Один из задержанных позже заявил, что инцидент произошел после того, как Боркум, незнакомец, «оскорбил память их умерших друзей». Боркум умер в больнице спустя четыре дня после нападения.
Задержанными оказались Джастин Карри, Маркавион Лейси и Роберт Поп, которым на момент совершения преступления было 12, 19 и 16 лет соответственно. Все трое были официально обвинены в убийстве 20 ноября.
Боркум, родившийся в Сайоссете, ранее работал консультантом на 77-м этаже первой башни ВТЦ и был уволен летом 2001 года, буквально спасшись от событий 11 сентября. Его супруга Селест Боркум погибла во время гуманитарной миссии в Африке в 2009 году. В момент нападения мужчина был бездомным.
