Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Осужденного на сбор данных о ПВО Верьянова внесли в перечень террористов
Андрей Верьянов, собиравшего сведения о работе ПВО в Московской области и приговоренный к 24 годам колонии строгого режима за государственную измену, добавлен в перечень террористов и экстремистов РФ Росфинмониторингом.
В федеральный перечень Росфинмониторинга по террористам и экстремистам был добавлен россиянин Андрей Верьянов, передает РИА «Новости». Указано, что Верьянов, уроженец Ростова-на-Дону, родился девятнадцатого июня 1970 года.
Ранее ФСБ установила, что осужденный собрал информацию о работе систем противовоздушной обороны Минобороны России в Московской области.
По данным Центра общественных связей ФСБ, он получил от специальной службы Украины задание на подрыв воздушного судна высокопоставленного лица страны. За это его приговорили к двадцати четырем годам строгого режима.
Следствие выяснило, что к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией и представителем СБУ Верьянов приступил весной 2023 года по собственной инициативе.
Действия были направлены против безопасности России и включали разведку позиций ПВО, запуск беспилотного аппарата для поиска уязвимостей, а также подготовку диверсии на авиационном транспорте высокого ранга.
ФСБ квалифицировала действия Верьянова по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Эти уголовные дела были объединены в одно производство.
После включения в реестр Росфинмониторинга Верьянову запрещено пользоваться большинством финансовых услуг, а также взаимодействовать со СМИ и организовывать массовые мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Ростова-на-Дону признан виновным в государственной измене. ФСБ установила, что он собирал данные о работе противовоздушной обороны в Московской области. Суд назначил ему наказание в соответствии с предъявленными обвинениями.