Осужденного на сбор данных о ПВО Верьянова внесли в перечень террористов

Tекст: Денис Тельманов

В федеральный перечень Росфинмониторинга по террористам и экстремистам был добавлен россиянин Андрей Верьянов, передает РИА «Новости». Указано, что Верьянов, уроженец Ростова-на-Дону, родился девятнадцатого июня 1970 года.

Ранее ФСБ установила, что осужденный собрал информацию о работе систем противовоздушной обороны Минобороны России в Московской области.

По данным Центра общественных связей ФСБ, он получил от специальной службы Украины задание на подрыв воздушного судна высокопоставленного лица страны. За это его приговорили к двадцати четырем годам строгого режима.

Следствие выяснило, что к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией и представителем СБУ Верьянов приступил весной 2023 года по собственной инициативе.

Действия были направлены против безопасности России и включали разведку позиций ПВО, запуск беспилотного аппарата для поиска уязвимостей, а также подготовку диверсии на авиационном транспорте высокого ранга.

ФСБ квалифицировала действия Верьянова по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Эти уголовные дела были объединены в одно производство.

После включения в реестр Росфинмониторинга Верьянову запрещено пользоваться большинством финансовых услуг, а также взаимодействовать со СМИ и организовывать массовые мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Ростова-на-Дону признан виновным в государственной измене. ФСБ установила, что он собирал данные о работе противовоздушной обороны в Московской области. Суд назначил ему наказание в соответствии с предъявленными обвинениями.