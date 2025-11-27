В Приморье на ферме погибли 37 баранов

Tекст: Алексей Дегтярев

Сообщение о трагедии поступило в местное отделение МВД от жителя, который рассказал о проникновении в загон хищника, предположительно тигра, в ночное время, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Полиция начала проверку.

Кадры с погибшими животными распространились в социальных сетях, где их автор изначально обвинил в массовой гибели диких животных тигра.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил агентству, что специалисты взяли на вскрытие четырех баранов и не обнаружили у них следов нападения ни тигра, ни леопарда. В региональном министерстве природных ресурсов уточнили, что у одного из павших животных эксперты нашли огнестрельное ранение.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, охотнадзора и представители министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и причины массовой гибели скота.

