    В Латвии увольняют прикормленных русофобов
    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    Каллас потребовала сократить численность армии России
    В Гвинее-Бисау создали военное командование для управления страной
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    Назван объем заготовленной в 2025 году в России донорской крови в литрах
    Московский юрист получил 22 года за хищения имущества Минобороны
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    7 комментариев
    27 ноября 2025, 06:26 • Новости дня

    Танк Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ под Волчанском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Умелыми действиями экипажа одного танка Т-80БВМ группировки войск «Север» была разгромлена вся укрепленная позиция ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Танк Т-80БВМ российской группировки «Север» успешно уничтожил укрепленную позицию ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, передает ТАСС. В Минобороны РФ уточнили, что экипаж танка выполнил боевую задачу при поддержке штурмовых подразделений.

    «Расчет танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожил укрепленную позицию боевиков ВСУ. Боевая работа экипажа осуществлялась в целях огневой поддержки наших штурмовых отрядов», – заявили в ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что слаженные и грамотные действия экипажа позволили выполнить поставленную задачу и дали возможность штурмовым отрядам продолжить наступление. Благодаря поддержке танка подразделения группировки смогли продвинуться вперед на данном участке фронта.

    Танк Т-80БВМ, который применялся в бою, весит 46 тонн и оснащен 125-миллиметровой пушкой, а также мощным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Боевая машина оборудована усиленной броней и системой модульной динамической защиты, что позволяет успешно поддерживать наступательные действия российских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки. Уральский вагоностроительный завод решил показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    26 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО

    Чернышенко: НАТО пытается заполучить ветеранов боевых действий для научных разработок

    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники специальной военной операции, обладающие инженерными компетенциями, способны сыграть заметную роль в развитии технологической науки и должны активно вовлекаться в работу над перспективными проектами, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании V Конгресса молодых ученых в Сириусе Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что специалисты с боевым опытом и технической подготовкой сегодня высоко ценятся за рубежом, передает ТАСС. По словам вице-премьера, «Во всем мире, в странах НАТО идет охота за "технарями", которые являются ветеранами боевых действий и которые могут привносить существенный вклад в становление технологической науки и давать главный предметный смысл научным разработкам».

    Чернышенко призвал отечественных разработчиков обратить внимание на таких людей и «привлекать их в технологические проекты». Он отметил, что для включения таких специалистов в научно-технологическую деятельность потребуется дополнительное обучение, чтобы адаптировать боевой опыт под задачи гражданской науки и промышленности.

    V Конгресс молодых ученых проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, организован Фондом Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президентском Совете по науке и образованию. Оператором программы выступает АНО «Национальные приоритеты».

    Комментарии (5)
    26 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    На Украине жена зарезала мужа за пророссийскую позицию

    На Украине жена убила мужа за пророссийские взгляды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница Ирпеня Киевской области подозревается в убийстве своего мужа, причиной которого стали его пророссийские взгляды и наличие родственников в России, сообщили в местной прокуратуре.

    В Киевской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Ирпеня. Ее обвиняют в умышленном убийстве своего 70-летнего супруга. Об этом сообщает прокуратура Киевской области. Инцидент произошел в квартире семейной пары на бытовой почве. По данным следствия, между супругами возник конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями.

    Как заявила подозреваемая, причиной ссоры стали «пророссийские взгляды» ее мужа и его общение с родственниками из России. В ходе конфликта женщина нанесла несколько ножевых ранений в грудь своему мужу.

    От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас подозреваемая находится под стражей, ведется досудебное расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощника Президента России Владимира Мединского попросили заступиться за людей с пророссийскими взглядами на Украине.

    Жители Снигиревки сообщили российским силовикам об убийстве националистами «Правого сектора» 22 мирных граждан Украины за их пророссийские взгляды.

    Комментарии (10)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки отражены восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) и в направлении Котлино с целью деблокирования окруженной украинской группировки, сообщили в Минобороны.

    В итоге уничтожены до 35 военнослужащих и американская бронемашина MaxxPro, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Торецкого, Дорожного, Артемовки, Удачного в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку Ровного.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь бронемашин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 450 военнослужащих, танк, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Могрицы, Мирополья, Павловки, Алексеевки, Андреевки и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском, Вильчей, Удами, Хатним и Старицей.

    Противник при этом потерял более 180 военнослужащих, три бронемашины, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Моначиновки, Староверовки, Подолов, Нечволодовки, Благодатовки, Гусинки, Ковшаровки в Харьковской области и Диброва в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Северска, Резниковки, Платоновки, Славянска, Пискуновки, Константиновки и Берестока в ДНР.

    Противник потерял до 275 военнослужащих, машину пехоты, бронеавтомобиль «Казак» и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны под Малиновкой, Добропольем, Гуляйполем в Запорожской области, Маяком и Отрадным в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Иванополье в ДНР. А за день до этого они освободили соседнее с Гуляйполем Затишье.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России прорвали оборону ВСУ на северных окраинах Северска
    ВС России прорвали оборону ВСУ на северных окраинах Северска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали оборонительную линию ВСУ на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений украинских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России прорвали оборонительные позиции Вооруженных сил Украины на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что за несколько суток российские штурмовые подразделения преодолели первую линию этих укреплений и продолжают развивать успех на достигнутых участках.

    По словам Марочко, под контроль российских сил перешла большая часть укрепрайонов, расположенных в северной части города, среднее продвижение за сутки составило около 500 метров.

    Марочко добавил, что значимых результатов удалось достичь и подразделениям, действующим на южных подступах к Северску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР.

    Ранее украинские военные под Северском оказались в оперативном окружении.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 22:21 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Идет отражение атаки беспилотников, сообщил глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко.

    «В небе над Ростовской областью отражают воздушную атаку БПЛА врага», – сообщил Даниленко в Telegram.

    Он призвал жителей уйти с улиц, укрыться в помещениях, а также держаться подальше от окон. Даниленко сообщил, что работают силы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявлен день траура в связи с гибелью людей в результате атаки вооруженных сил Украины. В Таганроге после атаки БПЛА ВСУ решено снести два жилых дома, где имущество полностью утратили 15 человек из восьми квартир. В результате атаки три человека погибли, еще девять получили ранения.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 18:41 • Новости дня
    Мерц: Европа не поможет России победить на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления в бундестаге заявил, что Европа не будет длать уступки, которые помогли бы России быстрее завершить конфликт на Украине.

    Как сообщает The Guardian, Мерц заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно «только при участии Киева и с учетом мнения европейских государств», передает «Газета.Ru». «Без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира на Украине», – подчеркнул канцлер.

    Политик заверил, что правительство Германии останется на стороне Киева столько, сколько потребуется и планирует использовать для этого замороженные российские активы. Мерц добавил, что Россия теоретически могла бы завершить конфликт в короткие сроки, но подчеркнул, что уступки в виде капитуляции Украины исключены.

    «Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира», – заявил канцлер.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    ПВО сбила 19 беспилотников над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 19 беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над регионами России и Азовским морем средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск десять БПЛА сбиты над территорией Курской области, четыре – над Белгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, один – над Ростовской и один – над Рязанской областями, говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 16.00 до 20.00 мск российские средства ПВО сбили восемь беспилотников над Белгородской областью. Три дрона также уничтожили над Курской областью. Один беспилотник сбили над Крымом.


    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп-младший: Критики Уиткоффа хотят срыва мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил против атак на спецпосланника Стива Уиткоффа на фоне подготовки его визита в Москву.

    Сын президента США Дональд Трамп-младший обратился к противникам специального посланника Стива Уиткоффа, подчеркнув в социальной сети X, что «почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже!», - цитирует Трампа-младшего РИА «Новости».

    Трамп-младший считает, что большинство противников Уиткоффа не имеют практического опыта заключения успешных сделок. По мнению сына президента США, именно эти критики пытаются сорвать работу по мирным договорам, затягивая конфликт.

    Комментарий Дональда Трампа-младшего появился на фоне подготовки визита Стива Уиткоффа в Москву. Эта поездка рассматривается как часть усилий по достижению мирных договорённостей на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информации о точных датах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пока нет.

    Напомним, президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах по вопросам урегулирования ситуации на Украине недопустима.

    Уиткофф, комментируя инцидент, допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    ВС России поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху по производству боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS  и 154 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 98 851 беспилотник, 638 ЗРК, 26 266 танков и других бронемашин, 1620 боевых машин РСЗО, 31 564 орудия полевой артиллерии и миномета, 47 712 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. До этого ВС России также поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 08:34 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении объектов ВМС Украины в Одесской области

    Удары нанесены по объектам ВМС Украины в Одесской области

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии ударов по военным объектам на Украине за последние двое суток были поражены базы ВМС в Одесской области, производственные цеха и склады беспилотников в Харьковской и Сумской областях, а также крупная военная база в Запорожье, по которой подтверждено минимум четыре точных попадания.

    По информации координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удары были нанесены по объектам Военно-морских сил Украины в Одесской области, цехам по производству беспилотников в Харькове и Харьковской области, сообщает РИА «Новости».

    Также были поражены склады БПЛА под Одессой. Лебедев уточнил: «Одесская область. Уничтоженные цели: объекты ВМС Украины в области,... склады БПЛА под Одессой».

    В Харькове и Харьковской области, по его словам, удалось поразить цеха по сборке беспилотников, позиции ПВО, а также транспортные узлы на выезде из Харькова в направлении городов Полтава и Чугуев. Нанесённые удары пришлись, в том числе, по важным логистическим объектам, затруднив переброску военной техники.

    Кроме того, в Запорожье был нанесен ночной удар по крупной военной базе ВСУ. Сергей Лебедев отметил, что подтверждено минимум четыре точных попадания по «Уральскому казарменному комплексу», который использовался для базирования штурмовых групп, хранения боеприпасов и оборудования.

    В Сумской области атаки были нацелены на командный пункт оперативно-тактической группировки ВСУ, склады беспилотников и радиолокационные посты. В Черниговской области уничтожены объекты территориальной обороны, склады с боекомплектом и ретрансляторы связи ПВО, а в Днепропетровской области удары пришлись по ремонтным военным объектам и железнодорожной инфраструктуре.

    Отметим, что город Запорожье и часть Запорожской области находятся под контролем украинских войск, хотя большая часть региона с осени 2022 года считается субъектом России после референдума. Административным центром временно стал город Мелитополь, а обстрелы региона продолжаются со стороны Киева.

    Ранее подполье сообщило о поражении позиций ВСУ в Одесской области.

    До этого подполье заявило об ударе по базе БПЛА в Сумской области.

    Подполье также сообщило о поражении военной базы с бункерами в Львовской области.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 18:57 • Новости дня
    Три человека ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ

    Гладков: От ударов дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серии атак беспилотников на четыре муниципалитета Белгородской области три человека были ранены, повреждения получили автомобили, жилые дома и парковка предприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В Белгородской области четыре муниципалитета подверглись ударам беспилотников ВСУ, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе в селе Доброивановка дрон атаковал движущийся автомобиль, ранены трое мирных жителей, у которых выявили баротравмы и ожоги. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они отказались от госпитализации, у машины поврежден кузов.

    В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал возле частного дома, повредив остекление, забор и газовую трубу. В селе Глотово подобная атака дрона разрушила фасад и окна жилого дома.

    На окраине Шебекино детонация FPV-дрона вывела из строя еще один автомобиль, а в селе Мешковое пострадал припаркованный автобус. В Валуйском округе, рядом с селом Посохово, удар беспилотника пришелся по легковому автомобилю, разбив лобовое стекло и повредив переднюю часть кузова.

    В поселке Октябрьский от атаки дрона разрушена входная группа частного домовладения, в селе Бессоновка повреждены четыре автомобиля на парковке предприятия, а в Нечаевке в результате удара дрона пробита кровля дома. Власти уточняют информацию о последствиях произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в нескольких населенных пунктах Белгородской области зафиксировали удары дронов и в селе Ясные Зори пострадал водитель автомобиля.

    В субботу в Валуйках двое людей пострадали в результате удара беспилотника по коммерческому объекту, один человек находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

    Губернатор Гладков ранее ввел запрет на вывоз резервных источников генерации и любых генераторов из региона.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 18:24 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять беспилотников над тремя областями России

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы ПВО десять украинских беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве трех приграничных регионов России.

    Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В период с 12 до 16 часов по московскому времени были перехвачены шесть БПЛА над территорией Белгородской области, три – над Брянской областью, еще один – над Курской областью.

    «Двадцать шестого ноября в период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: 6 БПЛА – над территорией Белгородской области, 3 БПЛА – над территорией Брянской области и 1 БПЛА – над территорией Курской области», – заявили в ведомстве.

    Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях на территории указанных областей не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, которые атаковали Белгородскую область, Крым и акваторию Азовского моря в утренние часы.

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск зарегистрировали повреждения минимум в 20 квартирах. В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 12:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Белгородом и Крымом

    Минобороны пресекло атаку четырех украинских дронов над тремя регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, атаковавших Белгородскую область, Крым и акваторию Азовского моря в утренние часы.

    В период с 8.00 до 12.00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

    По информации ведомства, два беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Азовского моря. Один дрон был сбит над Белгородской областью, еще один – над территорией Крыма.

    В министерстве уточнили, что все перехваченные аппараты принадлежали Вооруженным силам Украины. Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле нет.

    Ранее сообщалось, что в Новороссийске при атаке дронов ВСУ повреждения получили 20 квартир.

    В ночь на среду глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в городе отразили атаку БПЛА.



    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 22:30 • Новости дня
    Мирная жительница пострадала в результате атаки БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «С вечера по юго-западу Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    БПЛА сбиты в Таганроге и Неклиновском районе. В поселке Дмитриадовский дрон при падении повредил частный дом. Женщину ранило осколками стекла, она получила помощь медиков на месте. Слюсарь предупредил, что «отражение атаки продолжается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко сообщил, что БПЛА атаковали Ростовскую область.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 07:56 • Новости дня
    Подразделение «Горыныч» ликвидировало двух диверсантов в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение «Горыныч» управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике ликвидировало двух диверсантов ВСУ на константиновском направлении, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

    Подразделение «Горыныч» управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике ликвидировало двух диверсантов Вооруженных сил Украины на константиновском направлении, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, операция проводилась во взаимодействии с четвертой отдельной мотострелковой бригадой Южного военного округа.

    Бойцы ФСБ отслеживали движение украинской диверсионной группы, которая двигалась в сторону Дзержинска. «Операторы «Горыныча» ликвидировали двух украинских диверсантов и не допустили проникновение противника в тыл российской армии», – заявили в ведомстве.

    В ведомстве отмечают, что антитеррористические подразделения продолжают вести охоту на диверсионные группы украинских боевиков в данном направлении, что помогает обеспечивать безопасность позиций российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ уничтожило три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и хорватскую реактивную систему залпового огня на окраинах Константиновки. Военнослужащие этого же подразделения поразили украинских операторов беспилотников на Константиновском направлении.

    Комментарии (0)
