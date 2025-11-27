Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.11 комментариев
Танк Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ под Волчанском
Умелыми действиями экипажа одного танка Т-80БВМ группировки войск «Север» была разгромлена вся укрепленная позиция ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Танк Т-80БВМ российской группировки «Север» успешно уничтожил укрепленную позицию ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, передает ТАСС. В Минобороны РФ уточнили, что экипаж танка выполнил боевую задачу при поддержке штурмовых подразделений.
«Расчет танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожил укрепленную позицию боевиков ВСУ. Боевая работа экипажа осуществлялась в целях огневой поддержки наших штурмовых отрядов», – заявили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что слаженные и грамотные действия экипажа позволили выполнить поставленную задачу и дали возможность штурмовым отрядам продолжить наступление. Благодаря поддержке танка подразделения группировки смогли продвинуться вперед на данном участке фронта.
Танк Т-80БВМ, который применялся в бою, весит 46 тонн и оснащен 125-миллиметровой пушкой, а также мощным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Боевая машина оборудована усиленной броней и системой модульной динамической защиты, что позволяет успешно поддерживать наступательные действия российских частей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки. Уральский вагоностроительный завод решил показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.