    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    24 ноября 2025, 01:41 • Новости дня

    Конгрессвумен Грин опровергла слухи о намерении идти в президенты США

    Конгрессвумен Грин опровергла домыслы о намерении идти в президенты США

    Tекст: Катерина Туманова

    Член Палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин опровергла домыслы источников журнала Time о том, что она якобы собралась баллотироваться в президенты США.

    «Америка, вам лгут каждый божий день, чтобы отвлечь вас от того факта, что наше правительство неисправимо, а проблема заключается в Политико-промышленном комплексе», – написала Грин в соцсети Х.

    Репостом к этой реплике она сделала предыдущий пост, в котором сообщила о лжи американского журнала Time и его источников.

    «TIME заявляет, что «источники» сообщили, будто я баллотируюсь на пост президента в 2028 году, а это значит полную ложь, и они ее выдумали, потому что не могут даже процитировать имена людей, которые, по их утверждению, это сказали. Это не журналистика, это называется ложью. Я не собираюсь баллотироваться в президенты», – добавила конгрессвумен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тейлор-Грин объявила о своем намерении уйти в отставку. Она также раскритиковала президента США Дональда Трампа. Time сообщил о возможном участии Тейлор-Грин в выборах президента США.


    22 ноября 2025, 20:39 • Новости дня
    Трамп: Если Зеленскому не нравится мирный план, он может биться до разрыва маленького сердца
    Трамп: Если Зеленскому не нравится мирный план, он может биться до разрыва маленького сердца
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. В то же время он добавил, что разработанный в Вашингтоне план по урегулированию конфликта на Украине не считается окончательным предложением Киеву.

    «Тогда он (Зеленский) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», – сказал Трамп журналистам на Южной лужайке у Белого дома, отвечая на вопрос, что будкт, если Зеленский не примет предложение США, передает РИА «Новости».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    На вопрос о том, стоит ли рассматривать американский вариант урегулирования как последнее слово Вашингтона в переговорах с Украиной, глава государства ответил отрицательно: «Нет».

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки предложенного США плана по Украине.

    Президент Владимир Путин сообщил, что текст новой версии мирного плана поступил в Москву и может лечь в основу урегулирования.

    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    23 ноября 2025, 17:58 • Новости дня
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Дипломат Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова Трампа о том, что Зеленский вопреки американскому мирному плану может бороться «изо всех своих маленьких сил», означают, что сейчас речь идет о сроках поражения Украины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал дипломат Константин Долгов.

    «Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

    Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

    Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

    «Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

    Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

    В пятницу президент России Владимир Путин  заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.

    21 ноября 2025, 06:18 • Новости дня
    Белый дом объяснил слова Трампа «Тише, поросенок!» в адрес журналистки
    Белый дом объяснил слова Трампа «Тише, поросенок!» в адрес журналистки
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом в четверг выступил в защиту президента США Дональда Трампа после того, как он назвал женщину-репортера «поросенком», когда она расспрашивала его о покойном преступнике Джеффри Эпштейне.

    Отвечая на вопрос об инциденте, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт  заявила, что американские избиратели переизбрали Трампа за его откровенность,  что журналисты должны ценить, как и открытость президента в ответах на вопросы.

    «Он разоблачает фейковые новости, а когда видит их, раздражается на журналистов, распространяющих ложную информацию», – передает Reuters  объяснение Левитт.

    Она добавила, что президент предоставляет беспрецедентный доступ пресс в Белый дом и отвечает на вопросы почти ежедневно.

    Правда, уже на этой неделе, во вторник, в Овальном кабинете Трамп назвал другую женщину-репортера «ужасным человеком» после того, как она спросила находящегося с визитом в Вашингтоне наследного принца Мухаммеда бен Салмана об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, а у Трампа – почему он не обнародовал файлы Эпштейна.

    Напомним, во время обмена репликами на борту Air Force One на прошлой неделе Трамп наклонился к репортерше, ткнул в нее пальцем и сказал: «Тише, поросенок». Это произошло в момент, когда женщина настаивала на том, чтобы президент США рассказал о недавно опубликованном электронном письме Эпштейна, в котором тот утверждал, что Трамп «знал о девушках».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, борющийся с фейками в СМИ Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи в фильме о событиях 6 января 2021 года. Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии.

    22 ноября 2025, 05:14 • Новости дня
    Член Палаты представителей Грин объявила об уходе из Конгресса США
    Член Палаты представителей Грин объявила об уходе из Конгресса США
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила о намерении уйти в отставку и раскритиковала президента США Дональда Трампа.

    «Я покидают свой пост, 5 января 2026 года будет моим последним днем на нем», – заявила Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Она считает, что провозглашенный Трампом принцип «Америка прежде всего» должен исключать влияние других государств на курс вашингтонской администрации, передает ТАСС.

    «Налоги, заработанные тяжелым трудом американцев, всегда идут на финансирование иностранных войн, иностранной помощи и иностранных интересов», – приводит ее слова РИА «Новости»

    Она обратилась к американцам, призвав их осознать разрушающее влияние нынешней политической системы, отметив, что «именно они обладают настоящей властью над Вашингтоном». Грин выразила опасения, что Соединенные Штаты ждут трудные времена из-за внутренних противоречий и «политическо-индустриального комплекса  обеих партий».

    По словам Грин, она прилагала больше усилий для избрания Трампа, чем любой другой республиканец, но усомнилась в его лояльности к тем, кто реально поддержал его на выборах. Грин подчеркнула, что Трамп готов принимать «тех, кто тайно ненавидел его и никогда не защищал», но забывает о настоящих союзниках.

    Возможное поражение Республиканской партии на выборах в конгресс США 2026 года приведет к необходимости защищать Трампа от импичмента, заявила она.

    При этом она отметила, что что ее ждет новый путь на фоне сообщений о планах баллотироваться на выборах президента США 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал Грин и отказался поддерживать ее на выборах. Грин заявила, что причиной критики стало ее требование рассекретить материалы по делу Джеффри Эпштейна.

    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    22 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США

    Трамп: Зеленскому придется одобрить мирный план США

    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я разговариваю с людьми, у нас есть план», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    «Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить», – заявил Трамп. У него спросили, собираются ли США прекратить поддержку Украины, если Зеленский не одобрит план. В ответ Трамп заявил, что «рано или поздно» Киеву «придется что-то принять», передает ТАСС.

    «Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», – заявил глава американского государства.

    Трамп также выразил мнение, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад. Он отметил, что у руководства Украины нет козырей на переговорах.

    Президент США вновь заявил, что рассчитывал быстрее закончить конфликт на Украине благодаря «очень хорошим отношениям» с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп отметил, что Украину ожидает сложная зима из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования украинского конфликта, который на Западе назвали «капитуляцией» Украины. Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, а отказ Киева от переговоров лишь приближает выполнение целей спецоперации военным путем.

    21 ноября 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения

    Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для сделки по Украине

    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующий четверг, 27 ноября, станет крайним сроком для принятия Киевом условий его мирной сделки.

    Трамп в эфире радио Fox News назвал именно эту дату «вполне подходящей», передает РИА «Новости».

    «Но следующий четверг – это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», – заявил он.

    Стоит отметить, что именно в следующий четверг, 27 ноября, в США отмечается один из главных национальных праздников США – День благодарения. Этот праздник был придуман переселенцами в 1621 году, которые пережили в тяжелейших условиях свой первый год на американской земле. Они сумели собрать необычно щедрый урожай и в честь этого устроили пышную трапезу. В 1864 году День благодарения стал официальным праздником США.

    Агентство Reuters писало, что США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна поддержать их план по мирному урегулированию, предусматривающий уступки территорий и сокращение армии. По информации издания, США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Ранее Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления.

    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    22 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Times рассказала, как Трамп оценивает действия Зеленского

    Times: Трамп подозревает Зеленского в попытках блефовать

    Times рассказала, как Трамп оценивает действия Зеленского
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению главы американского государства Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский пытается блефовать в стремлении получить более выгодную сделку по Украине, пишет Times.

    «По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать», – приводит РИА «Новости» текст материала Times.

    Указывается, что Зеленский, как полагает Трамп, хочет получить «более выгодную сделку, находясь в невыгодном положении».

    В материале подчеркивается, что, по мнению Трампа, «все козыри» сейчас сосредоточены у президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия.

    21 ноября 2025, 20:33 • Новости дня
    Трамп пообещал ввести «очень мощные» санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит новые жесткие ограничительные меры против России.

    По словам Трампа, эти санкции начнут действовать в самое ближайшее время, передает РИА «Новости».

    «Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», – заявил он в эфире радио Fox News.

    Ранее США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Агентство Reuters писало, что Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    21 ноября 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по мнению Вашингтона, Украина в скором времени неизбежно утратит свои оставшиеся районы Донбасса.

    В ходе эфира радио Fox News он отметил: «Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию». Президент США также прокомментировал идею передачи областей на Украине России, подчеркнув неизбежность такого развития событий в будущих договоренностях, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Напомним, Wall Street Journal писала, что США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов.

    21 ноября 2025, 21:10 • Новости дня
    Путин заявил, что план Трампа по Украине был модернизирован

    Путин: США после Аляски предложили модернизированный план по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент Владимир Путин на совещании Совбеза рассказал, что текст новой версии мирного плана по Украине поступил Москве по дипломатическим каналам и может лечь в основу урегулирования.

    Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза объявил, что США после переговоров на Аляске предложили модернизированный план по урегулированию ситуации на Украине, состоящий из 28 пунктов.

    «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля. 

    Путин связал паузу в переговорном процессе с тем, что Вашингтон не сумел получить согласие Киева на реализацию мирного плана, и Украина выступает против. Президент указал, что причина негативной позиции кроется в иллюзиях киевского руководства и его европейских союзников относительно стратегического поражения России.

    «После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее на совещании заявил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. Президент допустил использование мирного плана США как основы для дальнейших переговоров по урегулированию на Украине. Путин уточнил, что обсуждение мирных инициатив Трампа между Москвой и Вашингтоном велось еще до саммита на Аляске.

    22 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Дмитриев назвал план Трампа спасением для Украины

    Дмитриев: Мирный план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь

    Tекст: Антон Антонов

    Мирная инициатива президента США Дональда Трампа призвана остановить дальнейшие потери территорий и жизней Украиной, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    «Из-за пропаганды поджигателей войны многие упускают из виду, что мирный план Трампа призван спасти Украину от еще большей потери земель и жизней», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дмитриев отметил, что противники инициативы Трампа заинтересованы в продолжении боевых действий. Он добавил, что эти силы «надеются получить золотой унитаз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия.

    На Украине разразился громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал близкий друг Зеленского, предприниматель Тимур Миндич. Западная пресса активно обсуждает излишнюю роскошь сторонников Зеленского. СМИ поражаются золотому унитазу, найденному в ходе следственных мероприятий в квартире Миндича.

    21 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин сообщил об обсуждении мирного плана Трампа до саммита на Аляске

    Путин: Мирный план Трампа обсуждался еще до саммита на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждение мирных инициатив Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном велось еще до саммита на Аляске.

    По словам российского лидера, тема рассматривалась непублично и затрагивалась только на самом общем уровне, передает ТАСС.

    «Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию на Украине обсуждался до встречи на Аляске», – заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов. Он также  подчеркнул невозможность успеха мирных переговоров по Украине при их открытом обсуждении в публичном пространстве.

    В свою очередь, Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки в случае отказа подписать американский план урегулирования до 27 ноября.

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    США выбирают из трех военных целей в Америке

Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам.

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа прикрывает «срач» Зеленского

    Владимир Зеленский старательно дистанцируется от грандиозного коррупционного скандала, связанного с его близким соратником, и призывает «прекратить срач» на эту тему. В этом главе киевского режима помогают его западные спонсоры, тщательно заглушая шум по этому поводу. Похоже, что у европейских политиков на то имеются личные, корыстные интересы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

