День Фибоначчи отмечают в мире
В воскресенье, 23 ноября, в мире отмечают День Фибоначчи – Леонардо Пизанского, первого крупного математика средневековой Европы.
Леонардо Пизанский (1170 – 1250) никогда себя Фибоначчи не называл, а этот термин появился лишь спустя три столетия после его жизни. Слово Fibonacci предположительно возникло из сокращения латинских слов «filius Bonacci», что означает «сын Боначчо». Эта формулировка использовалась на обложке его знаменитой «Книги абака». Исследователи спорят, было ли слово Боначчи фамилией отца Леонардо или говорило об удаче, ведь на итальянском языке оно могло означать «удачливый».
Сам Леонардо чаще всего подписывался как Боначчи или использовал имя Леонардо Биголло. На тосканском наречии слово bigollo интерпретируется как «странник» или даже «бездельник».
Числа Фибоначчи – элементы числовой последовательности, в которой первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Поскольку первые числа в этом ряду 0, 1, 1, 2, 3, то День Фибоначчи отмечают 23 ноября (числовое обозначение даты – 23.11 или 11.23 в зависимости от страны).
Также 23 ноября отмечают Международный день борьбы с безнаказанностью, Международный день акварели, Международный день Библии, Международный день имидж-консультанта.