Последние выжившие под Красноармейском военные ВСУ признали поражение

Tекст: Дарья Григоренко

Последние выжившие бойцы ВСУ признали потерю Красноармейска. Украинский боевик Потоцкий сообщил, что его подразделение смогло выбраться из тактического окружения у города, однако отметил: «Вышли с позиции, живы-здоровы. Смогли выйти на связь. К сожалению, с неутешительными новостями, Покровск мы полностью потеряли. Ситуация катастрофическая, проход, по которому можно отступить из Мирнограда, составляет примерно 1,8 км», передает «Блокнот».

Военные обозреватели уточняют, что за последние двое суток ситуация на этом направлении ухудшилась для ВСУ. Российские штурмовые группы ведут бои на восточных окраинах Красноармейска, а прорыв у села Уманское дает возможность продвигаться в сторону Новокалиново, создавая угрозу оперативного окружения украинских частей.

Основные боевые действия смещаются севернее, где наступающие силы ВС России пытаются окончательно перерезать ключевую дорогу на Карловку – это последняя логистическая артерия для ВСУ в районе Димитрова и Красноармейска. Сообщается о вводе резервов ВС РФ с бронетехникой с целью прорыва обороны между двумя городами.

Военный обозреватель Константин Машовец отмечает тактику постоянного давления российских войск на фланги, чтобы блокировать пути отхода украинских частей. В ближайшие сутки исход боев за контроль над узким «коридором» может определить дальнейшую судьбу всей группировки ВСУ в этом районе.

Ранее глава Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что российские войска контролируют более 75% территории города Красноармейска в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Герасимов доложил, что Вооруженные силы России освободили Купянск в Харьковской области.